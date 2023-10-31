Китай применил на учениях беспилотники Wing Loong-1E и AR500: чем они удивили (фото)

Беспилотные аппараты обеспечивали передачу изображений в реальном времени и координацию действий во время тренировочных операций.

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Китай задействовал беспилотник Wing Loong-1E и беспилотный вертолет AR500 в самых масштабных в истории авиационных спасательных учениях, которые прошли 27 октября в городе Цзиньмэнь. Об этом сообщило медиа The EurAsian Times во вторник, 31 октября.

Учения были организованы государственной корпорацией Aviation Industry Corporation of China (AVIC) и включали различные учебные сценарии, от разведки и мониторинга до пожаротушения и спасательных операций. Особое внимание уделялось использованию беспилотных летательных аппаратов в чрезвычайных ситуациях.

В ходе тренировок беспилотник Wing Loong-1E сыграл важную роль. Он вылетел с аэродрома Чжанхэ, оперативно отреагировав на появление густого дыма, возникшего в результате имитации пожара. Беспилотник оснащен современной оптико-электронной аппаратурой разведки, радаром и капсулами поддержки связи. Это позволило БПЛА обеспечивать передачу высококачественных изображений в реальном времени. Кроме того, он выполнял функции воздушной базовой станции, восстанавливая и поддерживая сигналы мобильной сети общего пользования, нарушенные в результате пожара, обеспечивая бесперебойную связь и координацию действий в ходе ликвидации последствий аварии.

Беспилотник Wing Loong-1E отличается впечатляющими характеристиками. Он может нести различную нагрузку в зависимости от особенностей миссии, что позволяет достичь цели многократного использования одного беспилотника. Беспилотник сможет вести непрерывную разведку и наблюдение на суше и на море, участвовать в боевом воздушном патрулировании и ближней авиационной поддержке, обеспечивать наведение управляемого оружия на средние расстояния и наведение на цель, поддерживать точные огневые удары и зачистку стационарных точек, выполнять оценку ущерба и другие задачи, а также обеспечивать хорошие возможности расширения миссий.

"При управлении полетом Wing Loong 1E может собирать один и тот же сигнал с трех датчиков одновременно и рассчитывать одну и ту же команду тремя компьютерами одновременно для обеспечения правильных решений и инструкций по управлению", — рассказал журналистам Global Times главный конструктор Wing Loong-1E Танг Йонг.

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При максимальной продолжительности полета 45 часов и максимальной дальности полета 7000 км Wing-Loong 1E может летать на высоте 10 000 метров, неся два 50-кг оружия, что обеспечивает ему высокие взлетно-посадочные характеристики. Даже на высокогорном аэродроме на высоте 4000 метров над уровнем моря Wing-Loong 1E может нормально взлетать и садиться при максимальном весе внешней конфигурации. Взлет и посадка с максимальным весом на низкогорном аэродроме требует всего нескольких сотен метров.

Wing-Loong 1E также оснащен высокоэффективными фотоэлектрическими датчиками и многофункциональным радаром. По словам Танга, помимо традиционного фотоэлектрического и радиолокационного обнаружения, он также способен осуществлять цифровое фотографирование, геопозиционирование и метеорологическое обнаружение.

В ходе тренировок беспилотник Wing Loong-1E сыграл важную роль Фото: Courtesy of AVIC

Помимо беспилотника Wing Loong-1E, в учениях принимал участие беспилотный вертолет AR500. Воздушная машина плавно пролетела над местом пожара. По мере того как фотоэлектрический модуль увеличивал и уменьшал масштаб, зона пожара, точки открытого пламени, линии огня и другая информация были четко видны спасателям. Эти изображения передавались им в режиме реального времени.

"Информация о пожаре, полученная с помощью AR-500, обеспечивает основу для принятия решений для последующих операций по управлению огнем, что имеет большое значение", — прокомментировал роль беспилотного вертолета начальник отдела связи пожарного отряда Сунь Кэ.

Отметим, что еще в декабре 2021 года Вертолетный институт передал МЧС 4 беспилотных вертолета АР-500, что ознаменовало официальное включение беспилотных вертолетов авиационной отрасли в национальную систему аварийно-спасательных средств.

Еще в декабре 2021 года Вертолетный институт передал МЧС 4 беспилотных вертолета АР-500

Напомним, в сентябре 2023 года Китай показал свой первый ударный дрон KVD002. Беспилотник является первой моделью универсального БПЛА, который может служить как для разведки и целеуказания, так и удара по врагу и его объектам с помощью боеприпасов.

А в августе этого же года Китай показал в РФ почти точную копию иранского Shahed-136. Китайская Cobtec сначала представила свой Sunflower-200 в Беларуси, а через два месяца — в России, значительно "улучшив".