Китай показал свой первый ударный дрон KVD002: как армия хочет его применять

Основные характеристики дрона засекречены, но его уже сравнивают с китайским Caihong-4.

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Армия Китая на выставке вертолетов в Тяньцзине представила свой первый боевой беспилотник KVD002 оснащенный ракетами, который очень похож на китайскую модель CH-4. Об этом пишет China Daily.

KVD002 является первой моделью универсального беспилотника, который может служить как для разведки и целеуказания, так и удара по врагу и его объектам с помощью боеприпасов. Под крыльями у беспилотника находится две ракеты AR-1 класса "воздух-земля" AR-1, а под основным корпусом разведывательные приборы.

В Народно освободительной армии Китая (НОАК) не говорят, кто является разработчиком модели. Однако наблюдатели отмечают, что, судя по его конфигурации и ракете AR-1, беспилотник, должно быть, был разработан на основе Caihong-4, или CH-4, китайского бестселлера на международном рынке. CH-4 построен Китайской академией аэрокосмической аэродинамики в Пекине, дочерней компанией China Aerospace Science and Technology Corp.

Ударный дрон KVD002 армии Китая Фото: Weibo

Академия является одним из крупнейших экспортеров военных дронов в Китае. Согласно данным China Daily, CH-4 был продан более чем в 10 стран, что сделало его самым популярным и проверенным в боевых условиях дроном, который Китай продавал на экспорт.

Точные технические характеристики KVD002 так же пока засекречены, но если дрон основан на CH-4, то значит он должен быть максимально схож с ним по возможностям, а значит способен находиться в воздухе до 30 часов за один вылет. Максимальная скорость CH-4 составляет 230 километров в час, но обычно он работает на крейсерской скорости от 150 до 180 километров в час. Дрон имеет максимальную взлетную массу 1,33 тонны и может нести около 350 килограммов оружия и оборудования, включая ракеты, бомбы, радары, камеры, а также гражданскую полезную нагрузку. По данным Китайской академией аэрокосмической аэродинамики в Пекине, дрон CH-4 налетал более 20 000 часов по всему миру.

Ударный дрон KVD002 армии Китая Фото: Weibo

Ранее Фокус сообщал, что китайский аналог Shahed-136 прошел испытания. БПЛА Sunflower-200 гораздо "умнее" Shahed, а также оснащены оптикой для нанесения более точных ударов, считают эксперты.