Китай показав свій перший ударний дрон KVD002: як армія хоче його застосовувати

Основні характеристики дрона засекречені, але його вже порівнюють із китайським Caihong-4.

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Армія Китаю на виставці вертольотів у Тяньцзіні представила свій перший бойовий безпілотник KVD002 оснащений ракетами, який дуже схожий на китайську модель CH-4. Про це пише China Daily.

KVD002 є першою моделлю універсального безпілотника, який може служити як для розвідки та цілевказівки, так і удару по ворогу і його об'єктах за допомогою боєприпасів. Під крилами у безпілотника знаходиться дві ракети AR-1 класу "повітря-земля" AR-1, а під основним корпусом — розвідувальні прилади.

У Народно-визвольній армії Китаю (НВАК) не говорять, хто є розробником моделі. Однак спостерігачі зазначають, що, судячи з його конфігурації та ракети AR-1, безпілотник, мабуть, був розроблений на основі Caihong-4, або CH-4, китайського бестселера на міжнародному ринку. CH-4 побудований Китайською академією аерокосмічної аеродинаміки в Пекіні, дочірньою компанією China Aerospace Science and Technology Corp.

Ударний дрон KVD002 армії Китаю Фото: Weibo

Академія є одним з найбільших експортерів військових дронів у Китаї. Згідно з даними China Daily, CH-4 було продано більш ніж у 10 країн, що зробило його найпопулярнішим і перевіреним у бойових умовах дроном, який Китай продавав на експорт.

Точні технічні характеристики KVD002 так само поки що засекречені, але якщо дрон заснований на CH-4, то значить він має бути максимально схожий з ним за можливостями, а значить здатний перебувати в повітрі до 30 годин за один виліт. Максимальна швидкість CH-4 становить 230 кілометрів на годину, але зазвичай він працює на крейсерській швидкості від 150 до 180 кілометрів на годину. Дрон має максимальну злітну масу 1,33 тонни й може нести близько 350 кілограмів зброї та обладнання, включно з ракетами, бомбами, радарами, камерами, а також цивільне корисне навантаження. За даними Китайської академії аерокосмічної аеродинаміки в Пекіні, дрон CH-4 налітав понад 20 000 годин по всьому світу.

Ударний дрон KVD002 армії Китаю Фото: Weibo

Раніше Фокус повідомляв, що китайський аналог Shahed-136 пройшов випробування. БПЛА Sunflower-200 набагато "розумніші" за Shahed, а також оснащені оптикою для нанесення більш точних ударів, вважають експерти.