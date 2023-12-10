"Прекратить самодеятельность". Как Украине нужно изменить армию, чтобы победить — Сергей Флэш

Ни одна страна мира не была готова к тому, что на войне будут настолько масштабно применять беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. При этом комплексы РЭБ в Украине до сих пор делают только малый и средний бизнес, который сильно зависит от Китая. Зато ВСУ уже освоили перехват FPV-дронов противника.

За последние полгода Украина значительно отстала от России в разработке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, которые дают огромные преимущества на поле боя. Во второй части интервью Фокусу Сергей Бескрестнов с псевдонимом "Флэш" — украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке — поделился, почему всем подразделениям нужны "окопные" комплексы РЭБ, но производят их при этом только частные предприятия, и какие еще технологии Украина прямо сейчас осваивает, стремясь победить в войне.

Почему РЭБ в Украине производят только частные предприятия?

— Все средства окопной РЭБ сейчас делает малый и средний бизнес, даже, скорее всего, малый — небольшие команды единомышленников. Почему крупные предприятия не хотят этим заниматься? Могу предположить, что это не очень рентабельно из-за небольшой маржинальности. Возможно, большим предприятиям интереснее создавать комплексы за полмиллиона долларов, продать государству с большой маржой и получить большую прибыль, которую направят на новые разработки. Делать тысячи устройств, с которых они получат минимальную маржу, скорее всего, просто не интересно.

Есть и второй фактор: возможно, крупные предприятия не хотят связываться с государством. Ведь сначала ты делаешь важные вещи для страны, а потом тобой будут заниматься правоохранительные органы, которым покажется, что закупочная цена неправильная, и потратишь всю потенциальную прибыль на адвокатов. Многие предприятия не хотят играть с государством в такие игры, а предпочитают просто выполнять частные заказы, работая с волонтерскими фондами.

Третий момент: чтобы сделать качественные средства окопной РЭБ, нужно вложиться в их разработку, так называемую R&D (исследования и развитие инноваций, — ред.). Сейчас все наши команды, которые делают РЭБ, берут готовые китайские модули и добавляют к ним антенны. Но чтобы правильно сделать устройство и не зависеть от Китая, нужно провести собственную разработку, придумать свою конструкцию, схемотехнику, произвести платы и завезти в страну комплектующие, изготовить корпуса, то есть вложить определенные средства. Это как бы "замороженные" деньги, и мало кто хочет таким заниматься. Тем более, что завтра комплекс может стать неактуальным, и нужно делать новый.

Ни одна страна мира не была готова к тому, что война вся завяжется вокруг беспилотников, и средства РЭБ Против БПЛА понадобятся в таком большом количестве и масштабе. Сейчас ВСУ укомплектованы средствами "большой" РЭБ на 30% от потребности, а малыми "окопными", по моей лично оценке, на 2-3%.

Возможно также, что у нас в стране просто нет производств такого уровня. Украина — аграрная страна, это ни для кого не секрет, в отличие от России, у которой десятки предприятий работают в Москве и Санкт-Петербурге, они занимались развитием РЭБ еще до войны. Они придумывали и продавали системы на экспорт, продавали их коммерческим структурам по всему миру, а сейчас просто перестроили свою работу на военный лад. Во всем мире понятие защиты от дронов давно существует, и там защищаются больше не от атак, а от промышленного шпионажа, чтобы конкуренты не следили за заводами и не узнавали секретные технологии.

Украинские военные применяют антидроновые ружья

Почему зарубежные партнеры не поставляют Украине средства РЭБ так же, как системы ПВО и другие виды вооружения, необходимого для эффективной обороны?

— Тут ответ простой, ни одна страна мира не была готова к тому, что война вся завяжется вокруг беспилотников, и что средства РЭБ против БПЛА понадобятся в таком количестве и масштабе. Сейчас ВСУ укомплектованы средствами "большой" РЭБ на 30% от потребности, это не секрет, а малыми "окопными", по моей лично оценке, на 2-3%. Почему так мало? Потому что на фронте нет ни одного подразделения, которое не хотело бы себе РЭБ. Спросите у любого взвода, у любой роты, у любого солдата — все хотят как минимум антидроновое ружье, все хотят защиту от FPV.

Представьте, сколько у нас подразделений, сколько сотен тысяч человек воюют и какое количество комплексов РЭБ нам нужно. Сейчас мы укомплектованы буквально на единицы процентов и частники, которые делают окопный РЭБ, мне пишут: у у них заказы на год вперед. Представьте себе очередь.

Так как производство завязано на китайские модули, то это может плохо закончиться в любой момент, так же как поставки комплектующих для FPV дронов. Пока они идут нам через соседние страны, но что будет, если этот канал закроется? Мы все видим, что происходит с Польшей, когда половина комплектующих застряла на украинско-польской границе. Нельзя в такой степени зависеть от Китая и логистики, надо начать базовые вещи делать у нас, покупать коммерческие детали, которые не под санкциями, в любых странах мира, привозить в Украину, здесь паять платы и все собирать. Это единственный правильный путь. Прошел год, мы до сих пор ничего в этом направлении не делаем. Никто, ни одно предприятие, ни одно производство.

Сейчас наблюдаем в публикациях военных новую тенденцию: перехват видеосигналов FPV-дронов. Как работают сканеры-перехватчики и смогут ли изменить ситуацию на фронте?

— Любой FPV-дрон имеет два радиоканала. По одному каналу управляется и получает команды, куда двигаться — именно его глушат купола РЭБ, чтобы оператор не мог управлять дроном. Второй канал — это видеоканал, отвечающий за картинку, которую "видит" и передает дрон, без нее невозможно управлять аппаратом. Данные по видеоканалу передаются оператору, который сидит в 5-7 километрах и направляет дрон.

Если мы ликвидируем по фронтам 2-3 российских экипажа, которые cовершают атаки FPV-дронов на нас, то сразу же на этом направлении временно будет тихо. Это уже проверено.

Мы можем перехватывать этот канал, потому, что он открытый. Открытый он потому, что и украинцы, и россияне используют самые дешевые FPV-модули, стремясь минимизировать стоимость одноразовых дронов-камикадзе. Вторая причина заключается в том, что для FPV важна "скорость получения" кадров изображения, а в аналоговом формате она самая быстрая — нет никаких задержек при обработке, как в случае с цифровыми сигналами. Третья причина: когда сигнал цифровой пропадает из-за плохой связи или РЭБ, то оператор видит синий экран, а когда аналоговый, то можно сквозь помехи что-то разглядеть и попасть по цели. Это, наверное, самый критически важный фактор, для чего используются именно аналоговые модули.

Перехватив "картинку", мы можем посмотреть, откуда вылетал дрон. У нас появляется две возможности: мы можем ослепить пульт оператора, отправить пилоту помеху, чтобы помешать видеть изображение. Или можем записать "картинку", показать ребятам из аэроразведки, аэроразведчики умеют ориентироваться на месте и сразу скажут, откуда дрон вылетел. К месту запуска мы направим артиллерию или в ответ отправим наши ударные дроны.

Почему это критически важно: произвести десятки, сотни дронов — не проблема, а вот проблема — подготовить экипаж. Если мы ликвидируем по фронтам 2-3 российских экипажа, которые cовершают атаки FPV-дронов на нас, то сразу же на этом направлении временно будет тихо. Это уже проверено. То есть, мы устраняем не последствия, первопричину.

Опасность заключается в том, что это зеркально — россияне тоже все поняли и делают точно так же. Когда открывается какая-то тактика или стратегия, то выигрывает тот, кто быстрее начинает ее массово внедрять. Когда мы поняли, что так можно делать, нужно мгновенно наводнять наши фронты сканерами-перехватчиками сигналов, чтобы мы имели преимущество.

Cергей Флэш показал сканер-перехватчик FPV дронов Фото: Facebook

Сканеры-перехватчики — это готовое коммерческое решение или украинские инженеры делают сами?

— Мы делаем их сами вручную, и на самом деле ничего тут сложного нет. Берем самый обыкновенный приемник видеосигнала и добавляем к нему плату, которая переключает по очереди все каналы и останавливается, если видит какую-то картинку. Это все реализуется готовыми методами, главное собрать все в один корпус, поставить аккумулятор, вывести разъемы, защитить его, сделать устройство удобным для эксплуатации военными.

С этим проблема, потому что за последний месяц я встречался с десятком команд, которые сделали такие сканеры, и они показали их в виде монтажной платы, собранной на коленке. Две платы, какие-то проводочки, разъемы, говорят: работает. Я их прошу: отлично, доведите до состояния, чтобы можно было дать военным, поставьте в корпус, подберите зарядку, антивандальные шнуры, набор кабелей, чтобы бойцы могли из окопа вынести или на мачте поднять. Вы же представляете, что на фронтах происходит, какие там условия? Мороз, грязь и так далее.

Я с первого дня войны категорически против бесплатных разработок. Не видел ни одного успешного примера, когда люди пытаются что-то делают "в ноль" или "в минус", никогда это ничем хорошим не заканчивается, все такие проекты обречены.

После этого все разработчики пропали. У нас много умов, готовых что-то спроектировать, но мы упираемся в тупик, когда дело доходит до производства. Всего лишь одна команда мне показала готовый, собранный комплекс, который я сейчас передал на фронт для тестирования. Если он пройдет испытания, то создатели готовы его дальше делать.

Интересно, что это сделали украинцы, которые живут в Польше. И тут неожиданно проблема возникла на границе, я потерял две недели, поскольку не мог привезти комплексы из Польши на тестирование, украинская таможня хотела растаможить груз. Отправитель не захотел принципиально и пришлось везти частным лицом.

Сколько стоит такая система для перехвата видеосигнала?

— Я думаю, что по совокупности комплектующих такая система должна стоить до 400-500 долларов. Чтобы в комплекс вошли приемники разных диапазонов, антенны, аккумуляторы, мониторы и так далее. Это достаточно легко считается, ведь на все комплектующие есть открытая цена в интернете. Плюс сюда добавляется стоимость сборки, и мы поймем, насколько цена адекватна и соответствует реальности.

Я с первого дня войны категорически против бесплатных разработок. Не видел ни одного успешного примера, когда люди пытаются что-то делают "в ноль" или "в минус", никогда это ничем хорошим не заканчивается, все такие проекты обречены. "Гаражный" ВПК — это такой же ВПК, только гаражных размеров. Люди должны иметь прибыль на закупку комплектующих, на какие-то аутсорсинговых разработки, консультации, покупку оборудования, на дальнейшие модификации изделий, поэтому прибыль во всех устройствах должна быть заложена, и это нормально. Она просто должна соответствовать рыночной ситуации и здравому смыслу.

Вы регулярно рекомендуете военным детекторы БПЛА "Цукорок". Действительно ли они защищают украинских бойцов от дронов РФ?

— Да. Мы познакомились с разработчиком "Цукорка" в первые месяц войны. Он сразу начал думать о разработке такого устройства, зная, что есть БПЛА "Орлан" и на каких частотах они летают. Не он один, наверное, десяток команд думали, делали прототипы, но до ума изделие довел только один человек.

128 бригада, все знают эту историю, когда много ребят погибли во время построения в 30 километрах от линии фронта. Если бы у них был такой прибор, то показал бы, что над ними часами крутится разведывательный беспилотник, значит что-то готовится.

После этого он начал усовершенствовать устройство, моя миссия здесь была тестировать его на фронтах и подсказывать, в каких моментах он помогает и что нужно изменить, чтобы оптимально работал. Сейчас прибор продолжает модифицироваться, раньше он работал только с российскими разведывательными БПЛА, потом туда добавились частоты "Ланцетов", "Мавиков", сейчас, дай Бог, получится добавить фиксацию FPV-дронов по видео.

Украинский детектор дронов "Цукорок" Фото: Facebook

Чем этот прибор отличается от других аналогов: он не пищит на все, что просто есть в эфире, а смотрит, чтобы сигнал соответствовал по характеристикам сигналу беспилотников. Он не срабатывает ложно, это очень важно, ведь многие производители делают детекторы дронов, которые пищат на что попало, например, если включили Bluetooth или Wi-Fi. Здесь более умная система, минимизированы ложные срабатывания.

Самое главное — это правильно использовать прибор. Я ребятам подсказываю, и автор пишет инструкции по применению, потому что разным категориям военных нужен разный функционал. Если вы включите его на передовой, чтобы он показывал "Орланы", то он будет пищать без конца, ведь такие БПЛА постоянно крутятся над всеми фронтами, 24 на 7.

Часто "Цукорок" приходит военным на фронта и они отключают его и говорят: "Да мы не понимаем, это какая-то фигня, он постоянно пищит, он бесполезен". На самом деле он бесполезен, потому что "Орланы" летают все время, а бойцы ставят максимальную чувствительность.

Я рассказываю, как его правильно использовать. Кому-то нужно знать, когда "Орлан" залетит в тыл. Самый яркий пример — 128 бригада, все знают эту историю, когда много ребят погибли во время построения в 30 километрах от линии фронта. Если бы у них был такой прибор, то показал бы, что над ними часами крутится разведывательный беспилотник, значит что-то готовится. Он крутится не просто так, русские не залетают к нам глубоко в тыл — это относительная редкость.

Детекторы дронов Цукорок

Видели, вы также cобираете "удаленный пункт радиомониторинга" для фронта. Что это такое и как поможет военным на передовой?

— У военных есть системы, что-то импортное, что-то украинское, которые они используют для радиомониторинга. Эта система разработана мной, чтобы изучать российские беспилотники и другие сигналы на фронтах, а потом анализировать, что летает, как, в каких направлениях, снимать спектрограммы, а потом учить наших ребят.

Почему это важно. Если раньше считалось, что радиоразведкой занимаются только профильные организации (СБУ, ГУР), то сейчас мы пришли к тому, что базовыми вещами по радиоразведке должны заниматься и другие. Например, ко мне обратилось Командование Сухопутных войск, они хотят даже пехотинцев обучать основам радиоразведки. Я объехал многие фронта по результатам измерений написал специальную Настанову для ЗСУ с образцами сигналов для применения нашими пехотинцами простых анализаторов спектра. Я сейчас прошу, чтобы это направление было официально введено в войсках ТрО, ведь они уже этим занимаются, но неофициально.

Антенна пункта радиомониторинга, собранная Сергеем Флэшем Фото: Facebook

Радиоразведка сейчас очень обширное понятие. Например, сейчас наши ребята летают на FPV, казалось бы, при чем они к радиоразведке, но сейчас эфир настолько насыщен помехами, что перед вылетом дрона пилоту желательно включить прибор и оценить обстановку. Зачастую работает российская РЭБ, а еще чаще работает РЭБ наша. Ребята об этом не знают, что работают наши системы РЭБ и могут потерять дроны, как FPV, так и большие аппараты. Поэтому сейчас любой грамотный экипаж включает прибор и смотрит, что происходит. Для этого уже надо базово понимать основы радио.

Вторая часть проблемы — видеоканалы работают на стандартных частотах, поэтому сейчас пилоты включают прибор, чтобы посмотреть, какая загруженность эфира в точке полета, и выбрать "чистые" оптимальные частоты. Знаете, мне пилоты рассказывали недавно, что доходит до абсурда. Так как набор каналов стандартный, а на фронтах летают очень много экипажей, то зачастую наши операторы не могут найти свободный канал для полета, поэтому подразделения занимают с утра очередь. Ребята рассказывают: "Мы включаем канал на передачу и просто держим его просто так, чтобы могли через полчаса вылететь". Доходит до такого.

Вот вам простой пример, когда простой пилот FPV начинает быть специалистом по радиоразведке. Наши пехотинцы занимаются перехватом переговоров россиян, не все из них по штату должны это делать, но возникла важная и нужная инициатива. Да, не супер уровень, да, какие-то основы. Многие ребята работают с анализаторами спектра TINY SA ULTRA, то есть, тоже занимаются основами радиоразведки, могут банально определить, где работает РЭБ и даже запеленговать, они могут очень многое.

Я часто пишу, какие у наших ребят появляются возможности, купи они прибор за 150 долларов. Например, они могут определять приближение "Ланцета", с какого направления он летит, есть ли в небе "Орланы". У нас на войне много грамотных, толковых ребят, они хотят развиваться и заниматься радиоразведкой, их надо только учить, дать возможность, это все принесет пользу.

Любой командир уровня батальона и выше, если он не дурак, понимает, что в его подразделении нужно заниматься следующими вещами: создавать ударные группы FPV, создавать группы аэроразведки, умеющих летать на "Мавиках", создавать группы РЭБ и РЭР. Это современные технологии, без которых невозможна война. Любой грамотный командир батальона, полка или бригады, если он молодой, понимающий, слышит, что говорит Залужный всей стране: "время и технологии". Поэтому сейчас такие направления должны создаваться абсолютно везде, их нужно вводить в штатное расписание и не заниматься самодеятельностью, как сейчас это происходит. Сейчас у нас радио разведкой занимаются саперы, минеры, пулеметчики и так далее.