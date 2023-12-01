Новая технология на фронте: ВСУ взломали российский дрон, чтобы уничтожить базу РФ (видео)

Защитники Украины перехватили видео с беспилотника и нашли место, где прячется экипаж, после чего поразили его одним точным ударом.

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Украинские военные научились перехватывать каналы видеосвязи российских дронов-камикадзе, чтобы определять местоположение вражеских баз, а затем уничтожать их. Командир взвода 2-й штурмовой роты при 28 отдельной механизированной бригады ВСУ и основатель подразделения аэроразведчиков "Птицы Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди поделился подробностями в ролике на своем YouTube-канале.

Он показал, как в Херсонской области россияне из группы "Судный день" запустили FPV-дрон, который тут же взломали специалисты сводной группой радиоэлектронной разведки (РЭР) "Птиц Мадяра" и морской пехоты. Военные перехватили сигнал и смогли увидеть изображение с камеры БПЛА точно так же, как и российский оператор.

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Потом они заметили ориентиры, такие как дорога, вышка, электростанция, которые находятся рядом с местом запуска. Радиоразведчики передали информацию 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Ее аэроразведчики запустили свой беспилотник и обнаружили ту самую локацию и установили наблюдение. Воины смогли лучше рассмотреть местность и обнаружили на вышке подозрительные антенны, а также кабели, протянувшиеся от них в здание поблизости.

Как оказалось, россияне хорошо замаскировались, закрыли окна и двери, поэтому поразить экипаж БПЛА своими ударными дронами ВСУ не могли. Вместо этого украинские военные навели артиллерию и уничтожили здание одним точным ударом.

"Минус третий экипаж проклятого "Судного дня" на Юге", — отчитался Роберт Бровди.

Ранее писали, что ВСУ сбивают дроны россиян системами "Оберег". Это аналог антидронового ружья, но в виде небольшого щита, который подавляет управление беспилотниками.

Сообщали также, что бюрократия мешает военным РФ применять дроны в Херсонской области. Министерство обороны России говорит о больших запасах БПЛА и средств РЭБ, однако бойцы на передовой ощущают их нехватку, ведь чиновники долго рассматривают заявки и оформляют необходимые документы.