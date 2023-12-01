Приходится пройти "семь кругов ада": бюрократия мешает ВС РФ использовать БПЛА, — ISW

Американские аналитики утверждают, что несмотря на заявления Минобороны РФ о заполненных складах с дронами, войска противника чувствуют нехватку. Им нужно доказывать свою потребность в беспилотниках через анкету.

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В Российской Федерации все чаще начали жаловаться на бюрократию, ведь это может мешать им использовать различные дроны в Херсонской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 30 ноября.

По данным аналитиков, российские военные блогеры утверждают, что в войсках есть серьезная проблема, которая мешает полноценно продолжать противостояние. Из-за бюрократии противнику сложно использовать и покупать беспилотники, которые планировалось использовать на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Отмечается, что склады Министерства обороны РФ для дронов разных типов и средств радиоэлектронной борьбы якобы заполнены. В то же время, нехватка этого вида вооружения фиксируется среди оккупантов.

Вся проблема в том, что российские чиновники могут быть совершенно не заинтересованы в ознакомлении с заявками и оформлении документов, которые позволили бы своевременно обеспечить ВС РФ беспилотниками на фронте.

"Российским военнослужащим приходится "пройти семь кругов ада", чтобы запросить замену беспилотника. Другой военный блогер рассказал о семи документах, которые российские подразделения должны предоставить российским военным, чтобы зафиксировать факт уничтожения беспилотника и запросить замену, в том числе доказать, что беспилотник был уничтожен в нормальных погодных условиях и что российские войска не использовали системы радиоэлектронной борьбы в момент его уничтожения", — говорится в сообщении.

Отдельно аналитики пишут, что жалобы на проблемы действительно есть, однако якобы это не приводит к значительным последствиям на поле боя.

К слову, основатель украинской компании по производству беспилотников Максим Шеремет, как пишут в ISW, в комментарии Forbes заявлял, что российским оккупантам удается производить не менее 300 тысяч FVP-дронов в месяц.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что Россия улучшает свои ударные беспилотники, но и Украина не беззащитна. По словам журналистов, РФ уже создает БПЛА из углеродного волокна. Такие дроны могут поглощать радиолокационные сигналы, что усложняет работу сил ПВО.