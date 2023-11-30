Пытаются взять количеством: в ВСУ рассказали, на какое оружие делают ставку ВС РФ (видео)

По словам пресс-офицера 3-й ОШБр Александра Бородина, сейчас война кардинально отличается от того, что было в феврале 2022 года. Противник пытается массированно применять ударные дроны.

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Российские оккупанты продолжают попытки захвата новых территорий на разных направлениях. Также они дальше атакуют мирные города Украины. Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире телемарафона рассказал, на какое оружие противник делает ставку.

По его словам, российские оккупанты на данном этапе войны начали чаще применять ударные дроны. Используют они их во время обстрела украинских позиций на передовой, а также для атак на мирные города Украины.

Военный отметил, что, судя по всему, ВС РФ сделали на этот вид вооружения высокую ставку. В первые дни полномасштабного вторжения чаще применялись разведывательные дроны и классические системы вооружений, но спустя 21 месяц ситуация конкретно изменилась.

Противник отрабатывает ударными беспилотниками, среди которых и дроны-камикадзе. Также, как подметил Александр Бородин, ощутимо увеличилось количество операторов российских БПЛА и они достаточно профессиональные.

"Что касается паритета, то у нас есть преимущество в точности. Мы быстрее принимаем решение, технические новые решения. Но надо понимать, что за врагом – массированность. Поэтому нам нужно развивать дроны и РЭБ", – подытожил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Напомним, 29 ноября сообщалось, что в БПЛА Shahed нашли модем 4G c украинской сим-картой. По словам украинского военнослужащего с позывным "Флеш", информация о модеме, обнаруженном в российском беспилотнике, была обнародована в медиа преждевременно.