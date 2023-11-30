Намагаються взяти кількістю: у ЗСУ розповіли, на яку зброю роблять ставку ЗС РФ (відео)

За словами пресофіцера 3-ї ОШБр Олександра Бородіна, зараз війна кардинально відрізняється від того, що було в лютому 2022 року. Противник намагається масовано застосовувати ударні дрони.

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Російські окупанти продовжують спроби захоплення нових територій на різних напрямках. Також вони далі атакують мирні міста України. Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін в ефірі телемарафону розповів, на яку зброю противник робить ставку.

За його словами, російські окупанти на цьому етапі війни почали частіше застосовувати ударні дрони. Використовують вони їх під час обстрілу українських позицій на передовій, а також для атак на мирні міста України.

Військовий зазначив, що, судячи з усього, ЗС РФ зробили на цей вид озброєння високу ставку. У перші дні повномасштабного вторгнення частіше застосовували розвідувальні дрони і класичні системи озброєнь, але через 21 місяць ситуація конкретно змінилася.

Противник відпрацьовує ударними безпілотниками, серед яких і дрони-камікадзе. Також, як підмітив Олександр Бородін, відчутно збільшилася кількість операторів російських БПЛА й вони досить професійні.

"Що стосується паритету, то в нас є перевага в точності. Ми швидше ухвалюємо рішення, технічні нові рішення. Але треба розуміти, що за ворогом — масованість. Тому нам потрібно розвивати дрони та РЕБ", — підсумував пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Нагадаємо, 29 листопада повідомлялося, що в БПЛА Shahed знайшли модем 4G з українською сім-картою. За словами українського військовослужбовця з позивним "Флеш", інформація про модем, виявлений у російському безпілотнику, була оприлюднена в медіа передчасно.