Нова технологія на фронті: ЗСУ зламали російський дрон, щоб знищити базу РФ (відео)

Захисники України перехопили відео з безпілотника і знайшли місце, де ховається екіпаж, після чого уразили його одним точним ударом.

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Українські військові навчилися перехоплювати канали відеозв'язку російських дронів-камікадзе, щоб визначати місце розташування ворожих баз, а потім знищувати їх. Командир взводу 2-ї штурмової роти при 28 окремій механізованій бригаді ЗСУ і засновник підрозділу аеророзвідників "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді поділився подробицями в ролику на своєму YouTube-каналі.

Він показав, як у Херсонській області росіяни з групи "Судний день" запустили FPV-дрон, який одразу ж зламали фахівці зведеною групою радіоелектронної розвідки (РЕР) "Птахів Мадяра" і морської піхоти. Військові перехопили сигнал і змогли побачити зображення з камери БПЛА так само як і російський оператор.

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Потім вони помітили орієнтири, такі як дорога, вежа, електростанція, що розташовані поруч із місцем запуску. Радіорозвідники передали інформацію 36-й бригаді морської піхоти ЗСУ. Її аеророзвідники запустили свій безпілотник і виявили ту саму локацію та встановили спостереження. Воїни змогли краще роздивитися місцевість і виявили на вишці підозрілі антени, а також кабелі, які простягнулися від них у будівлю поблизу.

Як виявилося, росіяни добре замаскувалися, зачинили вікна та двері, тож вразити екіпаж БПЛА своїми ударними дронами ЗСУ не могли. Натомість українські військові навели артилерію і знищили будівлю одним точним ударом.

"Мінус третій екіпаж проклятого "Судного дня" на Півдні", — відзвітував Роберт Бровді.

Раніше писали, що ЗСУ збивають дрони росіян системами "Оберіг". Це аналог антидронової рушниці, але у вигляді невеликого щита, який пригнічує управління безпілотниками.

Повідомляли також, що бюрократія заважає військовим РФ застосовувати дрони в Херсонській області. Міністерство оборони Росії говорить про великі запаси БПЛА і засобів РЕБ, проте бійці на передовій відчувають їх нестачу, адже чиновники довго розглядають заявки та оформляють необхідні документи.