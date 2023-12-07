Китайские аккумуляторы — угроза для военных США: что не так с накопителями энергии

Чиновники и эксперты уверены, что хакеры могут использовать уязвимости в батареях CATL, чтобы атаковать энергетические сети Америки

Американская коммунальная компания Duke Energy отсоединила крупногабаритные батареи китайской компании CATL от базы Корпуса морской пехоты Северной Каролины Кэмп-Лежен (США). Причиной послужила обеспокоенность чиновников и эксперты в сфере безопасности, передает Reuters.

Некоторые политики США из Республиканской и Демократической партий считают, что зависимость США от разного рода китайских устройств слишком сильна. Они полагают, что продукты из КНР могут иметь кибер-уязвимости и подвергнуть риску энергетические сети Америки. Так, критике подверглась компания Duke Energy, которая использовала китайские батареи CATL на объекте в Кэмп-Лежене. Чиновники надавили на компанию и заставили "избавиться" от аккумуляторов. В результате, Duke Energy отключила эти батареи, хотя они и не были подключены к сети Кэмп Лежен или другим системам, которыми пользуются военные.

В свою очередь, CATL заявила Reuters, что не согласна с обвинениями в том, что ее батареи представляют угрозу кибербезопасности, и что ее продукция прошла проверку безопасности властями США. По словам представителей компании, ее продукты для хранения энергии, продаваемые в США, содержали только "пассивные" устройства, которые не были оснащены интерфейсами связи.

Развертывание аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) продвигается в США быстрыми темпами, в связи с переходом на источники возобновляемой энергии. "Большая часть батарей для этих нужд, скорее всего, будет поступать от китайских поставщиков, которые являются лидерами в данной области и могут воспользоваться налоговыми льготами США по возобновляемым источникам энергии", — пишет агентство.

Производство аккумуляторов CATL для электромобилей Фото: CATL

Сенаторы-демократы Марк Уорнер и Джо Манчин в ноябре этого года обратились к Министерству энергетики с просьбой отдать приоритет американским технологиям хранения энергии, так как китайские технологии, по их мнению, создают "существенные проблемы для обороны и экономической безопасности".

В отчете Министерства энергетики за октябрь 2022 года говорится о рисках, связанных с подключенными к сети аккумуляторными системами хранения, и указывается, что хакеры все чаще обращают внимание на поставщиков аппаратного и программного обеспечения, стремясь "добавить бэкдоры, обеспечивающие несанкционированный доступ и контроль".

Эксперты по кибербезопасности полагают, что в худшем случае хакерские атаки могут вывести из строя энергетические сети. Они не исключают возможные кибератаки со стороны Китая с целью нарушения работы критически важной инфраструктуры США, а также с целью вызвать панику в обществе и помешать развертыванию американских сил в ходе возможного конфликта.

Крейг Синглтон, эксперт из Фонда защиты демократии, предупредил, что основатель и главный акционер CATL Цзэн Юйцюнь тесно связан с правящей Коммунистической партией Китая. Он уверен, что компартия КНР контролирует CATL.

CATL в ответ заявила, что выполнила свои обязательства по раскрытию информации в качестве публичной компании, и отметила, что в число ее инвесторов входят западные фирмы, такие как JP Morgan Chase и UBS.

Представитель республиканской партии Остин Скотт добивается запрета для Пентагона приобретать или использовать аккумуляторные технологии, производимые CATL и другими китайскими поставщиками. В то же время компания из КНР объявила о поставках аккумуляторов для коммерческих энергетических проектов по всей стране, в том числе в Техасе и Неваде.

Майк Кейси, директор Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC), считает, что компаниям следует дважды подумать, прежде чем устанавливать китайские батареи.

Ранее мы сообщали о том, что компания Applied Materials из США оказалась фигурантом уголовного расследования после того, как была заподозрена в обходе экспортного контроля. Следователи полагают, что Applied Materials могла поставлять передовые технологии для производства чипов китайскому производителю SMIC.

В то же время известно, что Китай продолжает закупать американское оборудование для производства чипов, используя юридическую лазейку для обхода новых правил торговли.