Обошли санкции: фирму из США подозревают в передаче Китаю технологий для создания чипов

Американская компания могла поставить китайской SMIC оборудование для производства микросхем на сотни миллионов долларов, считают в Минюсте.

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Компания Applied Materials, крупный американский производитель оборудования для производства микросхем, в настоящее время находится под уголовным расследованием Министерства юстиции США по обвинению в том, что она якобы обошла экспортный контроль и поставляла передовые инструменты для производства чипов китайской фабрике SMIC. Об этом сообщает агентство Reuters.

По версии следствия, компания Applied Materials поставила SMIC оборудование для производства пластин на сотни миллионов долларов через Южную Корею, минуя необходимые экспортные лицензии правительства США. В отчете не раскрывается, какие инструменты Applied Materials были отправлены в SMIC и когда. Сообщается, что Министерство юстиции расследует эти транзакции после решения Министерства торговли США добавить SMIC в свой санкционный список еще в декабре 2020 года по соображениям национальной безопасности.

"Мы получили повестку в суд от прокуратуры США, и они запрашивают информацию, связанную с определенными поставками в Китай, — сказал финансовый директор компании Брайс Хилл во время телеконференции о прибылях и убытках компании. — Мы полностью сотрудничаем с правительством по этому вопросу, и, конечно же, мы по-прежнему привержены соблюдению всех торговых правил".

Напомним, несмотря на серьезные санкции со стороны правительства США, SMIC разработала 7-нм техпроцесс второго поколения летом этого года и наладила крупносерийное производство процессоров HiSilicon Kirin 9000s от Huawei на 7-нм узле.

Так же появилась информация, что для своего технологического прорыва SMIC могла использовать и модифицированных версий литографического оборудования ASML из Нидерландов, продажи которого пока не запрещены санкциями, уверяют источники Bloomberg. SMIC использовала так называемые иммерсионные машины глубокого ультрафиолета ASML в сочетании с инструментами других компаний.

Ранее Фокус рассказывал, что Несмотря на санкции Китай получит процессоры 7-нм. Компания Loongson скорее всего закажет их именно у Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).