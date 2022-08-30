Китайская компания SMIC совершила прорыв, создав чипы 7-нм без спецоборудования

Это может помочь уменьшить зависимость Китая от западных технологий в условиях санкций.

Санкции США, призванные сдерживать мощности крупнейшего китайского производителя микросхем, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), со своей задачей, видимо, не справились. Как сообщает South China Morning Post, несмотря на то, что компания SMIC находится в санкционном списке США, а импорт современного оборудования для ее нужд ограничен, смогла все же совершить своего рода технологический прорыв, который ставит ее в один ряд с отраслевыми гигантами вроде Intel, пишет interestingengineering.com.

Канадская исследовательская компания TechInsights в прошлом месяце подтвердила информацию о том, что SMIC перешла с 14-нанометрового на 7-нанометровый техпроцесс для производства полупроводников. В отчете аналитиков говорится, что SMIC достигла "технологической зрелости" и теперь сможет конкурировать с ведущими мировыми производителями, такими как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Samsung Electronics и Intel.

"Это могло бы помочь уменьшить зависимость Китая от западных технологий в условиях ограниченного доступа к ним", — пишет СМИ и добавляет, что SMIC потребовалось всего два года, чтобы достичь 7-нм техпроцесса. А вот TSMC и Samsung потребовалось от 3-х до 5-ти лет соответственно, чтобы достичь такого же уровня.

Отраслевые аналитики внимательно следят за SMIC, чтобы выяснить, могут ли санкции, введенные США и союзниками, помешать Китаю наладить абсолютно независимое производство процессоров.

Мы ранее сообщали о том, что через 8 лет ученые смогут создать чип с триллионом транзисторов. Такое заявление делала компания Intel.

Также писали, что ИИ способен увеличить срок службы бытовой электроники на 30%. Все дело в контроле энергопотребления. ИИ-инструмент под названием Eoptomizer оптимизирует расход энергии процессорами. Вскоре технологию смогут использовать Huawei, Nokia и другие производители.