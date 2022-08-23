ИИ увеличит срок службы гаджетов на 30%, контролируя энергопотребление

Eoptomizer оптимизирует расход энергии процессорами. Вскоре технологию смогут использовать Huawei, Nokia и другие производители.

Ученые из британского Университета Эссекса придумали технологию на базе искусственного интеллекта под названием Eoptomizer, которая должна увеличить срок службы смартфона на 30%. Подробности приводит сайт Science Tech Daily.

Команда во главе с доктором Амитом Сингхом, в которую вошли экс-сотрудники Samsung, Microsoft и HCL Technologies, представили программное обеспечение, способное повысить эффективность, надежность и время работы аккумуляторов в телефонах, планшетах, автомобилях, "умных" холодильниках, ноутбуках и другой технике. Искусственный интеллект Eoptomizer анализирует, какие приложения используются в течение дня, и оптимизирует производительность, потребление энергии и выделение тепла, благодаря этому пользователям придется реже заряжать гаджеты или менять их, покупая новые.

К примеру, человек может воспользоваться новостными сервисами, такими как BBC News, во время работы, быстро прокручивая страницы вниз и читая заголовки — это требует более высокой частоты кадров в секунду, чем в спокойной обстановке, когда человек листает новости не спеша. Как объясняют разработчики, ИИ понимает изменение частоты кадров для конкретных приложений и подбирает наиболее оптимальную частоту работы процессоров (центральных и графических), чтобы снизить потребление электроэнергии, сохранив производительность.

Ученые планируют представить Eoptomizer специалистам-исследователям и дизайнерам, а также крупным производственным предприятиям, таким как Nokia и Huawei. Они надеются, что со временем технология найдет широкое применение в электронике и продлит срок службы гаджетов, сократив при этом выбросы углерода.

Ранее писали, как писатели используют ИИ для написания книг. Некоторые авторы перекладывают значительную часть работы на специальные алгоритмы, получая за произведения тысячи долларов.

Недавно ученые создали уникальную батарею, добывающую электричество прямо из воздуха. Весь секрет в специальном тканевом матеріале, который содержит морскую соль и впитывает влагу.