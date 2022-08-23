ШІ збільшить термін служби гаджетів на 30%, контролюючи енергоспоживання

Eoptomizer оптимізує витрати енергії процесорами. Незабаром технологію зможуть використати Huawei, Nokia й інші виробники.

Учені з британського Університету Ессекса вигадали технологію на базі штучного інтелекту під назвою Eoptomizer, яка має збільшити термін служби смартфона на 30%. Подробиці наводить сайт Science Tech Daily.

Команда на чолі з доктором Амітом Сінгхом, до якої увійшли ексспівробітники Samsung, Microsoft і HCL Technologies, представили програмне забезпечення, здатне підвищити ефективність, надійність і час роботи акумуляторів у телефонах, планшетах, автомобілях, "розумних" холодильниках, ноутбуках та іншій техніці.. Штучний інтелект Eoptomizer аналізує, які програми використовуються протягом дня, і оптимізує продуктивність, споживання енергії та виділення тепла, завдяки цьому користувачам доведеться рідше заряджати гаджети або змінювати їх, купуючи нові.

Наприклад, людина може скористатися сервісами новин, такими як BBC News, під час роботи, швидко прокручуючи сторінки вниз і читаючи заголовки — це вимагає вищої частоти кадрів за секунду, ніж у спокійній обстановці, коли людина гортає новини, не поспішаючи. Як пояснюють розробники, ШІ розуміє зміну частоти кадрів для конкретних додатків і підбирає найоптимальнішу частоту роботи процесорів (центральних і графічних), щоб знизити споживання електроенергії, зберігши продуктивність.

Учені планують представити Eoptomizer фахівцям-дослідникам і дизайнерам, а також великим виробничим підприємствам, таким як Nokia та Huawei. Вони сподіваються, що згодом технологія знайде широке застосування в електроніці та продовжить термін служби гаджетів, скоротивши при цьому викиди вуглецю.

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