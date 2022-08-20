Швидко, але без душі: як письменники використовують ШІ для написання книг (відео)

За допомогою програми Sudowrite письменниця Лін Лідс прискорила роботу на 25%, але незабаром зіткнулася з проблемами.

Жителька США Дженніфер Лепп використала штучний інтелект, щоб створювати та продавати романи. Про її історію стало відомо сайту Baza.io.

Дженніфер Лепп вже шість користується онлайн-платформою Kindle Direct Publishing, яка дозволяє письменникам публікувати свої твори та продавати їх читачам за цінами від $0,99 до $200. Жінка привчила себе працювати за графіком та випускати за однією книгою кожні 49 днів під псевдонімом Лінн Лідс. Вона так поспішає, оскільки зауважила, що за кілька місяців простою читачі переключаються на інших авторів, знайти яких дуже просто.

Звичайно, в такі стислі терміни неможливо створювати романи-шедеври, але Дженніфер поставила кількість вище за якість, сприймаючи свою роботу як бізнес, а не як творчість. За такий підхід користувачі Мережі винагороджують її гонорарами, які можуть становити сотні тисяч доларів. Почувши про нові технології штучного інтелекту, здатні самостійно генерувати тексти, письменниця зацікавилася і вирішила скористатися ними для прискорення процесу.

Дженніфер Лепп потрапила на бета-тест програми Sudowrite, створеної на базі моделі GPT-3 — вона може дописувати текст на основі готових фрагментів або допомагає скласти синопсис. Американка завантажила уривок обсягом 500 слів про протистояння між відьмою-детективом і бандою фей. Одною з таких істот письменниця назвала Натмег і попросила нейромережу описати її.

[ + – ] Інтерфейс програми Sudowrite

"Волосся Натмег червоного кольору, але її світлі очі говорять про її ближчу спорідненість з нічними істотами, ніж з денними", — написала програма. Дженніфер Лепп здивувалася, адже Sudowrite зрозуміла, що події відбуваються вночі, а феям у цьому вигаданому світі властиве світле волосся.

Спочатку жінка використовувала ШІ лише як джерело натхнення і не вставляла згенеровані уривки у свої романи. Ймовірно, Sudowrite навчали на фентезійних творах, тому що він часто вручав персонажам мечі, а також влаштовував бойові та сцени у ліжку, які не відповідають стилю Дженніфер. Згодом вона все частіше користувалася програмою, і в якийсь момент вирішила додавати створені нею фрагменти книг, що продаються читачам.

Дженіфер Лепп трохи правила текст, спрямовувала хід сюжету та повторно завантажувала відредагований варіант у Sudowrite для покращення. Завдяки технології авторка прискорила роботу та збільшити продуктивність приблизно на 25%. Коли після такої процедури Дженніфер передала уривки роману першим читачам для пошуку помилок, ті не змогли нічого знайти, а найбільше їм сподобалися саме моменти, створені ШІ. Через це письменниця засумнівалася у своєму таланті, адже програма навчилася писати точнісінько, як вона, чи навіть краще.

Проте, Sudowrite не вміє додавати ідеї, моральні посилки, як це зазвичай робить Дженніфер Лепп. Цю проблему не можна вирішити звичайним редагуванням, адже історію доводиться кардинально переписувати. Жінка дійшла висновку, що програма нав'язала їй свою манеру письма, хоч має бути навпаки. Тоді Дженніфер вирішила обережніше використовувати ШІ, пропонуючи йому складати описи деяких об'єктів або дописувати невеликі фрагменти тексту. Вона вважає, що знайшла баланс і продовжує працювати в такому форматі.

Літературна спільнота неоднозначно сприйняла такий підхід до написання романів. Дехто вважає, що ШІ заполонить магазини книгами без душі, інші ж упевнені: професія письменника має еволюціонувати разом із рештою світу. Письменниця Джоанна Пенн підтримала колегу і навіть запустила онлайн-курси з використання штучного інтелекту, а пізніше разом із Орною Рос створила "етичний кодекс" — правила роботи з програмами-генераторами. Серед іншого він говорить, що саме письменники відповідають за вміст своїх книг, а тому повинні редагувати згенерований текст, прибираючи дискримінаційні або помилкові фрагменти.

Раніше вчені виявили, що ШІ має інтуїцію і може розуміти контекст мови. Під час випробувань дослідники ставили програмі питання та з'ясували, наскільки добре вона розуміє суть різних об'єктів та зв'язку між ними.