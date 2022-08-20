Быстро, но без души: как писатели используют ИИ для написания книг (видео)

С помощью программы Sudowrite писательница Линн Лидс ускорила работу на 25%, но вскоре столкнулась с проблемами.

Жительница США Дженнифер Лепп использовала искусственный интеллект, чтобы создавать и продавать романы. О ее истории стало известно сайту Baza.io.

Дженнифер Лепп уже шесть пользуется онлайн-платформой Kindle Direct Publishing, которая позволяет писателям публиковать свои произведения и продавать их читателям по ценам от $0,99 до $200. Женщина приучила себя работать по графику и выпускать по одной книге каждые 49 дней под псевдонимом Линн Лидс. Она так спешит, поскольку заметила, что спустя несколько месяцев простоя читатели переключаются на других авторов, найти которых очень просто.

Конечно, в такие сжатые сроки невозможно создавать романы-шедевры, но Дженнифер поставила количество выше качества, воспринимая свою работу как бизнес, а не как творчество. За такой подход пользователи Сети вознаграждают ее гонорарами, которые в совокупности могут составлять сотни тысяч долларов. Услышав о новых технологиях искусственного интеллекта, способных самостоятельно генерировать тексты, писательница заинтересовалась и решила воспользоваться ими для ускорения процесса.

Дженнифер Лепп попала на бета-тест программы Sudowrite, созданной на базе модели GPT-3 — она может дописывать текст на основе уже готовых фрагментов или помогает составить синопсис. Американка загрузила отрывок объемом в 500 слов о противосстоянии между ведьмой-детективом и бандой фей. Одно из таких существ писательница назвала Натмэг и попросила нейросеть описать ее.

[ + – ] Интерфейс программы Sudowrite

"Волосы Натмэг красного цвета, но ее светлые глаза говорят о ее более близком родстве с ночными существами, чем с дневными", — написала программа. Дженнифер Лепп удивилась, ведь Sudowrite поняла, что события происходят ночью, а феям в этом вымышленном мире свойственны светлые волосы.

Сначала женщина использовала ИИ только в качестве источника вдохновения и не вставляла сгенерированные отрывки в свои романы. Вероятно, Sudowrite обучали на фентезийных произведениях, потому как он часто вручал персонажам мечи, а также устраивал боевые и постельные сцены, которые вовсе не соответствуют стилю Дженнифер. Со временем она все чаще пользовалась программой, и в какой-то момент решила добавлять созданные ею фрагменты в книги, продаваемые читателям.

Дженифер Лепп слегка правила текст, направляла ход сюжета и повторно загружала отредактированный вариант в Sudowrite для улучшения. Благодаря технологии автор ускорить работу и увеличить производительность примерно на 25%. Когда же после такой процедуры Дженнифер передала отрывки романа первым читателям для поиска ошибок, те не смогли ничего найти, а больше всего им понравились именно моменты, созданные ИИ. Из-за этого писательница усомнилась в своем таланте, ведь программа научилась писать точь в точь, как она, или даже лучше.

В то же время, Sudowrite не умеет добавлять идеи, моральные посылы, как это обычно делает Дженнифер Лепп. Эту проблему нельзя решить обычным редактированием, ведь историю приходится кардинально переписывать. Женщина пришла к выводу, что программа навязала ей свою манеру письма, хотя должно быть наоборот. Тогда Дженнифер решила более осторожно использовать ИИ, предлагая ему составлять описания некоторых объектов или дописывать небольшие фрагменты текста. Она считает, что нашла баланс, и продолжает работать в таком формате.

Литературное сообщество неоднозначно восприняло такой подход написанию романов. Некоторые считают, что ИИ заполонит магазины книгами без души, другие же уверены: профессия писателя должна эволюционировать вместе со всем остальным миром. Писательница Джоанна Пенн поддержала коллегу и даже запустила онлайн-курсы по использованию искусственного интелекта, а позже вместе с Орной Росс создала "этический кодекс" — правила по работе с программами-генераторами. Среди прочего, он гласит, что именно писатели отвечают за содержимое своих книг, а потому должны редактировать сгенерированный текст, убирая дискриминационные или ошибочные фрагменты.

Ранее ученые обнаружили, что ИИ обладает интуицией и может понимать контекст речи. Во время испытаний исследователи задавали программе вопросы и выяснили, насколько хорошо она понимает суть различных объектов и связи между ними.