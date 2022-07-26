Ученые обнаружили, что ИИ обладает интуицией и может понимать контекст речи

В ходе тестирования ИИ-система продемонстрировала не только понимание значений различных слов, но и что-то вроде интуиции.

Способен ли искусственный интеллект имитировать мыслительные процессы и понимать слова так же, как их понимают люди? Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Массачусетского технологического института и Национального института здравоохранения недавно опубликовали исследование, дающее ответ на этот вопрос, сообщает издание scitechdaily.com.

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Исследователи пришли к выводы, что ИИ-алгоритм обладает чем-то похожим на суждение. Система искусственного интеллекта, которую тестировали эксперты, широко использовалась для анализа значения слов на протяжении последнего десятилетия. Читая огромное количество материалов в Интернете, содержащих десятки миллиардов слов, она научилась "улавливать" различные значения слов.

Когда слова часто встречаются вместе — например, "стол" и "стул", — система отмечает, что их значения связаны. Но если пары слов встречаются вместе очень редко — например, "стол" и "планета", — она отмечает, что данные слова имеют несопоставимые значения.

Идан Бланк, доцент кафедры психологии и лингвистики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и соавтор исследования, пояснил, что группа ученых пыталась узнать, что именно ИИ-система знает о словах, которые она изучает, и понимает ли она контекст. К примеру, сравнивая значения слов "дельфин" и "аллигатор", понимает ли программа, насколько развит интеллект этих животных, насколько они опасны, в чем отличие в их поведении и т.п. Чтобы выяснить это, авторы разработали технику "семантической проекции". Например, берутся два понятия "большой" и "маленький", задаются системе в качестве основного параметра и она выдает данные о животных, которых считает маленькими, и которых считает большими. Используя этот метод, ученые задали несколько групп, состоящих из 52 слов, чтобы увидеть, сможет ли система научиться сортировать их по значениям, например, оценивать животных не только по их размеру, но и по степени опасности для человека.

Среди других групп слов были термины, связанные с одеждой, профессиями, спортом, мифологическими существами и именами. Каждой категории было присвоено несколько контекстных значений или "измерений" — например, размер, опасность, интеллект, возраст и скорость. Исследователи обнаружили, что для определения контекста и понятий система задействовала нечто, напоминающее интуицию. К эксперименту были привлечены 25 добровольцев, которые должны были оценить слова, исходя из их значений.

"Примечательно, что система научилась понимать, что имена "Бетти" и "Джордж" похожи в том смысле, что они относительно "старые", но принадлежат людям разных полов. И что "тяжелая атлетика" и "фехтование" похожи тем, что оба вида соревнований проводятся в помещении, но отличаются с интеллектуальной точки зрения", — пишет СМИ.

"Оказывается, система машинного обучения намного умнее, чем мы думали; она располагает глубокими познаниями, и все они структурированы интуитивно", — сказал Бланк.

Ранее мы сообщали о том, что ученый лишился работы из-за того, что заявил будто искусственный интеллект обладает сознанием. Блейк Леймон из Google заявил, что LaMDA — больше, чем просто программа и потребовал от своих, уже бывших, коллег спрашивать у нее разрешения на тестирование.