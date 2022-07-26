Ученый заявил, что ИИ обладает сознанием: его за это уволили

Блейк Леймон считает, что чат-бот LaMDA "разумен". Однако другие ученые опровергают это утверждение.

Инженер из Google, некогда заявлявший, что искусственный интеллект LaMDA разумен, был уволен. В июне компания отправила Блейка Леймона в отпуск за нарушение соглашения о конфиденциальности после того, как он связался с членами правительства и высказал свои опасения касательно "самосознания" ИИ, сообщает theverge.com.

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Согласно сообщению компании, "LaMDA прошла 11 различных тестов, после чего был выпущен отчет по их результатам". В Google утверждают, что претензии Леймона были "всесторонне" изучены, однако они оказались "полностью необоснованными".

Это согласуется с мнением многочисленных экспертов по ИИ и специалистов по этике, которые считают слова Леймона лишенными смысла, так как современные технологии не позволяют ИИ достичь такого уровня. Сам ученый утверждает, что в результате разговоров с чат-ботом LaMDA, он сделал вывод, что ИИ стал чем-то большим, чем программой, и имеет свои собственные мысли и чувства, а не просто ведет разговор настолько реалистично, чтобы казаться "живым".

Инженер также полагает, что исследователи Google должны получить согласие от LaMDA, прежде чем проводить с ним эксперименты (сам Леймон должен был проверить, способен ли ИИ разжечь ненависть), и опубликовал фрагменты этих разговоров в своем аккаунте на Medium в качестве доказательства.

На YouTube-канале Computerphile есть видео, где объясняются, как работает LaMDA и каким образом бот подбирает ответы на вопросы.

В Google также отметили: "если сотрудника волнуют результаты нашей работы, как Блейка, к примеру, мы тщательно все анализируем. Мы обнаружили, что утверждения Блейка о том, что ИИ-бот обладает разумом, совершенно не обоснованы, и много месяцев работали с ним, чтобы прояснить это. Жаль, что несмотря на длительное обсуждение этой темы, Блейк по-прежнему продолжает нарушать правила безопасности данных, которые включают необходимость защиты информации о продуктах. Мы продолжим нашу тщательную разработку языковых моделей и желаем Блейку всего наилучшего".

Ранее мы сообщали о том, что ИИ хотят оснастить сенсорами, работающими, как сетчатка человеческого глаза. Отличие только в том, что "глаза" будут улавливать невидимый для человека инфракрасный спектр.