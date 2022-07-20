Искусственный интеллект получит зрение лучше, чем у человека: сможет видеть днем и ночью

Новый тип ИИ может использоваться в робототехнике и автопилотах.

Новая технология поможет создать высокоразвитый искусственный интеллект, способный мгновенно распознавать то, что он видит, и использовать его в робототехнике и беспилотных автомобилях. Подробности рассказало издание scitechdaily.com.

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Исследователи из Университета Центральной Флориды (УЦФ) создали устройство, которое работает в точности, как сетчатка глаза. Ученые уверены, что в будущем данная разработка поможет ИИ точно и быстро определять то, что он видит. Более того, технология функционирует лучше, чем человеческий глаз, так как ей доступны ультрафиолетовый и инфракрасный спектры. Также устройство обрабатывает данные и запоминает все, что "увидело" благодаря маленькому чипу, что делает его еще и компактным.

"Современные технологии, как правило, располагают несколькими дискретными компонентами, а мы даем возможность выполнять вычисления с помощью одного-единственного сенсора", — прокомментировала участница группы разработчиков Таня Рой, доцент кафедры материаловедения и инженерии УЦФ и Центра нанотехнологий.

Данная ИИ-технология также повлияет на развитие ИИ-алгоритма, работающего по принципу мозговых синапсов.

"Раньше мы не передавали нашему "мозгоподобному" устройству изображение напрямую, а теперь, добавив функцию "зрения", мы сможем создать ИИ, способный не только распознавать, но и "воспринимать" то, что он "видит", — добавила Рой.

Устройство сделает управление беспилотными транспортными средствами более безопасным в различных условиях, в том числе ночью, говорит Молла Манджурул Ислам, ведущий автор исследования, докторант физического факультета УЦФ.

"Уникальность нашего сенсора в том, что он способен работать одновременно в ультрафиолетовом и видимом диапазонах, а также в инфракрасном диапазоне", — сказал ученый.

При создании искусственных глаз исследователи применили наноразмерные поверхности из дисульфида молибдена и дителлурида платины, позволяющие воспринимать и запоминать изображение на нескольких длинах волн. Ученые проверили точность устройства, заставив его воспринимать и распознавать "смешанное" изображение — ультрафиолетовую цифру "3" и инфракрасную "3", причем инфракрасная тройка являлась зеркальным отображением ультрафиолетовой, и вместе они образовывали цифру "8". ИИ смог различить изображения и идентифицировать их как "3" в ультрафиолетовом диапазоне и "8" в инфракрасном диапазоне.

"Мы получили точность от 70% до 80%, а это означает, что устройство нуждается в некоторой доработке", — прокомментировали исследователи и добавили, что технология может стать доступной для использования в ближайшие 5-10 лет.

Ранее Фокус сообщал о том, что в США разработаны аэростаты с функцией искусственного интеллекта. Они смогут использоваться для разведки.