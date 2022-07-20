Штучний інтелект отримає зір кращий, ніж у людини: зможе бачити вдень та вночі

Новий тип ШІ може використовуватися в робототехніці й автопілотах.

Нова технологія допоможе створити високорозвинений штучний інтелект, здатний миттєво розпізнавати те, що він бачить, та використовувати його у робототехніці та безпілотних автомобілях. Подробиці розповіло видання scitechdaily.com.

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Дослідники з Університету Центральної Флориди (УЦФ) створили пристрій, який працює точно так само, як сітківка ока. Учені впевнені, що в майбутньому ця розробка допоможе ШІ точно та швидко визначати те, що він бачить. Крім того, технологія функціонує краще, ніж людське око, тому що їй доступні ультрафіолетовий та інфрачервоний спектри. Також пристрій обробляє дані та запам'ятовує все, що "побачило" завдяки маленькому чіпу, що робить його ще й компактним.

"Сучасні технології, як правило, мають кілька дискретних компонентів, а ми даємо можливість виконувати обчислення за допомогою одного-єдиного сенсора", — прокоментувала учасниця групи розробників Таня Рой, доцентка кафедри матеріалознавства й інженерії УЦФ та Центру нанотехнологій.

Ця ШІ-технологія також вплине на розвиток ШІ-алгоритму, що працює за принципом мозкових синапсів.

"Раніше ми не передавали нашому "мозгоподібному" пристрою зображення безпосередньо, а тепер, додавши функцію "зір", ми зможемо створити ШІ, здатний не лише розпізнавати, а й "сприймати" те, що він "бачить", — додала Рой.

Пристрій зробить керування безпілотними транспортними засобами безпечнішим у різних умовах, зокрема вночі, каже Молла Манджурул Іслам, провідний автор дослідження, докторант фізичного факультету УЦФ.

"Унікальність нашого сенсора в тому, що він здатний працювати одночасно в ультрафіолетовому та видимому діапазонах, а також в інфрачервоному діапазоні", — сказав учений.

У процесі створення штучних очей дослідники застосували нанорозмірні поверхні дисульфіду молібдену і дителурида платини, що дозволяють сприймати і запам'ятовувати зображення на декількох довжинах хвиль. Учені перевірили точність пристрою, змусивши його сприймати та розпізнавати "змішане" зображення — ультрафіолетову цифру "3" та інфрачервону "3", причому інфрачервона трійка була дзеркальним відображенням ультрафіолетової, і разом вони утворювали цифру "8". ШІ зміг розрізнити зображення та ідентифікувати їх як "3" в ультрафіолетовому діапазоні та "8" в інфрачервоному діапазоні.

"Ми отримали точність від 70% до 80%, а це означає, що пристрій потребує деякого доопрацювання", — прокоментували дослідники і додали, що технологія може стати доступною для використання у найближчі 5-10 років.

Раніше Фокус повідомляв, що в США розроблені аеростати із функцією штучного інтелекту. Вони можуть використовуватися для розвідки.