Вчений заявив, що ШІ має свідомість: його за це звільнили

Блейк Леймон вважає, що чат-бот LaMDA "розумний". Проте інші вчені заперечують це твердження.

ШІнженера з Google, який колись заявляв, що штучний інтелект LaMDA розумний, звільнили. В червні компанія відправила Блейка Леймона у відпустку за порушення угоди про конфіденційність після того, як він зв'язався з урядовцями й висловив свої побоювання щодо "самосвідомості" ШІ, повідомляє theverge.com.

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Згідно з повідомленням компанії, "LaMDA пройшла 11 різних тестів, після чого випущено звіт за їхніми результатами". У Google стверджують, що претензії Леймона "всебічно" вивчені, проте вони виявилися "цілком необґрунтованими".

Це узгоджується з думкою численних експертів з ШІ та фахівців з етики, які вважають слова Леймона позбавленими сенсу, оскільки сучасні технології не дозволяють ШІ досягти такого рівня. Сам учений стверджує, що в результаті розмов з чат-ботом LaMDA він зробив висновок, що ШІ став чимось більшим, ніж програмою, і має власні думки та почуття, а не просто веде розмову настільки реалістично, щоб здаватися "живим".

Інженер також вважає, що дослідники Google повинні отримати згоду від LaMDA, перш ніж проводити з ним експерименти (сам Леймон мав перевірити, чи здатний ШІ розпалити ненависть), і опублікував фрагменти цих розмов у своєму акаунті на Medium як доказ.

На YouTube-каналі Computerphile є відео де пояснюються, як працює LaMDA і як бот підбирає відповіді на запитання.

У Google також зазначили: "якщо співробітника хвилюють результати нашої роботи, як Блейка, наприклад, ми ретельно все аналізуємо. Ми виявили, що твердження Блейка про те, що ШІ-бот має розум, зовсім не обґрунтовані, і багато місяців працювали з ним, щоб прояснити це. Шкода, що попри тривале обговорення цієї теми, Блейк, як і раніше, продовжує порушувати правила безпеки даних, які включають необхідність захисту інформації про продукти. Ми продовжимо нашу ретельну розробку мовних моделей і бажаємо Блейку всього найкращого".

Раніше ми повідомляли про те, що ШІ хочуть оснастити сенсорами, які працюють як сітківка людського ока. Відмінність лише у тому, що "очі" вловлюватимуть невидимий для людини інфрачервоний спектр.