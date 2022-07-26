Учені з'ясували, що ШІ має інтуїцію і може розуміти контекст мовлення

У процесі тестування ШІ-система продемонструвала не тільки розуміння значень різних слів, а й щось на зразок інтуїції.

Чи здатний штучний інтелект імітувати розумові процеси та розуміти слова так само, як їх розуміють люди? Учені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, Массачусетського технологічного інституту та Національного інституту охорони здоров'я нещодавно опублікували дослідження, яке дає відповідь на це питання, повідомляє видання scitechdaily.com.

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Дослідники дійшли висновків, що ШІ-алгоритм має чимось схожим на судження. Система штучного інтелекту, яку тестували експерти, широко використовувалася для аналізу значення слів упродовж останнього десятиліття. Читаючи величезну кількість матеріалів в інтернеті, що містять десятки мільярдів слів, вона навчилася "уловлювати" різні значення слів.

Коли слова часто зустрічаються разом — наприклад, "стіл" і "стілець", — система зазначає, що їх значення пов'язані. Але якщо пари слів зустрічаються разом дуже рідко — наприклад, "стіл" і "планета", — вона зазначає, що ці слова мають непорівнянні значення.

Ідан Бланк, доцент кафедри психології та лінгвістики Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та співавтор дослідження, пояснив, що група вчених намагалася дізнатися, що саме ШІ-система знає про слова, які вона вивчає, і чи розуміє вона контекст. Наприклад, порівнюючи значення слів "дельфін" та "алігатор", чи розуміє програма, наскільки розвинений інтелект цих тварин, наскільки вони небезпечні, у чому різниця в їх поведінці тощо. Щоб з'ясувати це, автори розробили техніку "семантичної проекції". Наприклад, беруться два поняття "великий" і "маленький", задаються системі як основний параметр і вона видає дані про тварин, яких вважає маленькими, і яких вважає великими. Використовуючи цей метод, учені задали кілька груп, що складаються з 52 слів, щоб побачити, чи зможе система навчитися сортувати їх за значеннями, наприклад, оцінювати тварин не лише за їх розміром, а й за ступенем небезпеки для людини.

Серед інших груп слів були терміни, пов'язані з одягом, професіями, спортом, міфологічними істотами й іменами. Кожній категорії було надано кілька контекстних значень чи "вимірювань" — наприклад, розмір, небезпека, інтелект, вік і швидкість. Дослідники з'ясували, що для визначення контексту та понять система задіяла щось, що нагадує інтуїцію. До експерименту було залучено 25 добровольців, які мали оцінити слова, виходячи з їх значень.

"Цікаво, що система навчилася розуміти, що імена "Бетті" і "Джордж" схожі в тому сенсі, що вони відносно "старі", але належать людям різних статей. І що "важка атлетика" та "фехтування" схожі тим, що обидва види змагань проводять у приміщенні, але відрізняються з інтелектуальної точки зору", — пише ЗМІ.

"Виявляється, система машинного навчання набагато розумніша, ніж ми думали; вона має глибокі знання, і всі вони структуровані інтуїтивно", — сказав Бланк.

Раніше ми повідомляли про те, що вчений втратив роботу через те, що заявив ніби штучний інтелект має свідомість. Блейк Леймон із Google заявив, що LaMDA — більше, ніж просто програма і вимагав від своїх, уже колишніх, колег питати у неї дозволу на тестування.