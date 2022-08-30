Китайська компанія SMIC зробила прорив, створивши чипи 7-нм без спецобладнання

Це допоможе зменшити залежність Китаю від західних технологій в умовах санкцій.

Санкції США, покликані стримувати потужності найбільшого китайського виробника мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), зі своїм завданням, мабуть, не впоралися. Як повідомляє South China Morning Post, незважаючи на те, що компанія SMIC знаходиться в списку санкцій США, а імпорт сучасного обладнання для її потреб обмежений, змогла все ж таки зробити певний технологічний прорив, який ставить її в один ряд з галузевими гігантами на зразок Intel, пише interestingengineering.com.

Канадська дослідницька компанія TechInsights минулого місяця підтвердила інформацію про те, що SMIC перейшла з 14-нанометрового на 7-нанометровий техпроцес для виробництва напівпровідників. У звіті аналітиків йдеться про те, що SMIC досягла "технологічної зрілості" і тепер зможе конкурувати з провідними світовими виробниками, такими як Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Samsung Electronics та Intel.

"Це могло б допомогти зменшити залежність Китаю від західних технологій в умовах обмеженого доступу до них", — пише ЗМІ і додає, що SMIC знадобилося всього два роки, щоб досягти 7-нм техпроцесу. А ось TSMC і Samsung знадобилося від 3-х до 5-ти років відповідно, щоб досягти такого ж рівня.

Галузеві аналітики уважно стежать за SMIC, щоб з'ясувати, чи можуть санкції, запроваджені США та союзниками, завадити Китаю налагодити абсолютно незалежне виробництво процесорів.

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