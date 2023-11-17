Обійшли санкції: фірму зі США підозрюють у передачі Китаю технологій для створення чипів

Американська компанія могла поставити китайській SMIC обладнання для виробництва мікросхем на сотні мільйонів доларів, вважають у Мін'юсті.

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Компанія Applied Materials, великий американський виробник обладнання для виробництва мікросхем, наразі перебуває під кримінальним розслідуванням Міністерства юстиції США за звинуваченням у тому, що вона нібито обійшла експортний контроль і постачала передові інструменти для виробництва чіпів китайській фабриці SMIC. Про це повідомляє агентство Reuters.

За версією слідства, компанія Applied Materials поставила SMIC обладнання для виробництва пластин на сотні мільйонів доларів через Південну Корею, минаючи необхідні експортні ліцензії уряду США. У звіті не розкривається, які інструменти Applied Materials були відправлені в SMIC і коли. Повідомляється, що Міністерство юстиції розслідує ці транзакції після рішення Міністерства торгівлі США додати SMIC до свого санкційного списку ще в грудні 2020 року з міркувань національної безпеки.

"Ми отримали повістку до суду від прокуратури США, і вони запитують інформацію, пов'язану з певними поставками до Китаю, — сказав фінансовий директор компанії Брайс Хілл під час телеконференції про прибутки й збитки компанії. — Ми повністю співпрацюємо з урядом з цього питання, і, звісно ж, ми, як і раніше, віддані дотриманню всіх торгових правил".

Нагадаємо, попри серйозні санкції з боку уряду США, SMIC розробила 7-нм техпроцес другого покоління влітку цього року і налагодила великосерійне виробництво процесорів HiSilicon Kirin 9000s від Huawei на 7-нм вузлі.

Так само з'явилася інформація, що для свого технологічного прориву SMIC могла використати й модифіковані версії літографічного обладнання ASML з Нідерландів, продажі якого поки що не заборонені санкціями, запевняють джерела Bloomberg. SMIC використовувала так звані імерсійні машини глибокого ультрафіолету ASML у поєднанні з інструментами інших компаній.

Раніше Фокус розповідав, що Попри санкції Китай отримає процесори 7-нм. Компанія Loongson найімовірніше замовить їх саме у Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).