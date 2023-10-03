Черговий удар по Китаю: США попередили про введення нових санкцій на ШІ та процесори

Експерти побоюються, що через чергові обмеження глава Китаю Сі Цзіньпін не приїде на саміт АТЕС у Сан-Франциско.

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Адміністрація президента США Джо Байдена попередила Китай про свої плани на початку жовтня оновити правила, що обмежують постачання чипів штучного інтелекту та інструментів для виробництва чипів у країну. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на анонімного американського чиновника.

За його словами, оновлення спрямоване на те, щоб посилити обмеження доступу до більшої кількості інструментів для виробництва процесорів відповідно до нових голландських і японських правил, а також на закриття деяких лазівок в обмеженнях на експорт чипів штучного інтелекту. Обмеження, запроваджені в жовтні минулого року, були спрямовані на запобігання використанню американських технологій для посилення китайської армії, відрізавши їй доступ до передових чипів штучного інтелекту та обмеживши її здатність імпортувати найскладніші інструменти для виробництва чипів зі Сполучених Штатів.

Джерело додало, що офіційні особи США донесли нову інформацію китайським колегам кілька тижнів тому, але не стало розкривати деталі. Міністерство торгівлі відмовилося від коментарів агентству, а колишній чиновник Білого дому Пітер Гаррелл підкреслив, що він не знає, чи попереджала адміністрація США Китай про нові правила. На його думку, якби американська влада надіслала таке повідомлення, це стало б "своєрідним переломним моментом", оскільки адміністрація Байдена намагається уникнути ситуації, коли КНР "неправильно зрозуміє сигнали Вашингтона" перед самітом Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско, що запланований на листопад. У Білому домі домагаються присутності Сі Цзіньпіна на саміті, але чергові технологічні санкції можуть поставити під загрозу участь глави Китаю в заході.

Нагадаємо, США, Нідерланди та Японія, які разом контролюють найкраще у світі літографічне обладнання для розроблення процесорів і мікросхем, домовилися про спільні санкції проти КНР. І хоча нідерландська компанія ASML виступає за пом'якшення санкцій, але відмовитися від участі в тиску на Китай не може, адже в її обладнанні присутні критично важливі компоненти зі США, як уже повідомило агентство Reuters.

Раніше Фокус писав, що в Китаї "підробили" 7-нм антисанкційні чипи Huawei. Насправді вони виконані за старішою технологією, кажуть експерти.