Ныряет на 200 м и снимает в 4К: представлен новый подводный дрон FiFish E-GO (видео)

Беспилотник сохраняет устойчивость в бурной воде, удаляет планктон с полученного видеоряда и даже подсчитывает, сколько рыб в кадре.

Компания Qysea презентовала новую модель подводного дрона FiFish E-GO с камерой HD и четырьмя светодиодными прожекторами, передает Newatlas.

Корпус беспилотника сделан из алюминия и оснащен шестью электрическими подруливающими устройствами по бокам, обеспечивающими маневренность, как бы дрон не повернулся — хоть на 360 градусов. Двигатели, камеру, фонари и батареи FiFish E-GO можно быстро снять и переустановить. Это не только упрощает модернизацию и обслуживание, но также позволяет хранить E-GO в разобранном виде, ведь так он займет меньше места.

Кроме возможности обновления стандартных компонентов, инженеры предусмотрели возможность подключения к внешним портам дрона до шести дополнительных инструментов одновременно. А если одна из двух внешних литиевых батарей емкостью 69,12 Втч разрядится, то ее можно будет заменить другой дополнительной, не отключая питания. Сообщается, что одного заряда батарей должно хватить на более чем 2,5 ч автономной работы.

Еще одной новой особенностью дрона FiFish E-GO является использование алгоритмов на основе искусственного интеллекта в управляющем программном обеспечении. Они позволяют подводному беспилотнику сохранять устойчивость в бурной воде, захватывать цели и следовать за ними, удалять планктон и другие частицы с полученных изображений и даже подсчитывать количество рыб в кадре.

Видео и фотографии снимаются камерой 4K со скоростью 30 кадров в секунду с новым широкоугольным объективом (176 градусов на суше, 146 градусов под водой), который может фокусироваться на расстоянии до 10 см. Четыре прожектора помогают в условиях недостаточной освещенности, излучая в общей сложности 10 000 люмен.

Благодаря увеличенной площади лопастей гребного винта E-GO, как сообщается, на 30% мощнее, чем ближайшая другая модель FiFish, V6 Expert . Он имеет максимальную скорость движения вперед 3 узла (5,6 км/ч) и может опускаться на глубину до 200 м.

FiFish E-GO уже доступен на сайте Qysea по цене 6 499 долларов США.

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