Персональный вертолет-беспилотник доставит куда угодно со скоростью 241 км/ч (видео)

Компания Rotor Technologies разработала беспилотный вертолет, который продержится в небе на одном заряде более 3 часов.

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Компания Rotor Technologies на базе Robinson R44 Raven II разработала новую и усовершенствованную модель беспилотного вертолета — R550X. Машина способна поднять груз весом 550 кг, передает Newatlas.

Беспилотник R550X, скорее всего, потребует доработки, так как в его салоне даже нет сидений, в отличие от модели-предшественницы R44, которая располагает 4-мя сидениями. Дальность управления и контроля вертолета составляет 16 км и осуществляется от наземного ретранслятора спутниковой связи. Также управлять им можно при помощи бортового ретранслятора или через связь LTE (дальность — 1600 км).

Вертолет-беспилотники R550X

Если связь вдруг прервется, пользователь сможет включить режим ожидания, и тогда вертолет будет летать в ожидании сигнала, либо дать команду вернуться на базу по заранее определенному маршруту. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, машина задействует систему прекращения полета, которая на автопилоте посадит ее.

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Известно также, что беспилотники R550X будут оснащены разного рода датчиками. Такие модели, полагают журналисты, будут использоваться в сфере сельского хозяйства, для тушения пожаров, доставки грузов и пр. Однако известно, что производитель намерен получить сертификат, позволяющий использовать летательный аппарат для перевозки людей.

Разработчики из Rotor Technologies пока не называют цену, но обещает начать поставки в 2024 году.

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