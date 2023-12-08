Персональний вертоліт-безпілотник доставить куди завгодно зі швидкістю 241 км/год (відео)

Компанія Rotor Technologies розробила безпілотний вертоліт, який тримається в небі на одному заряді понад 3 години.

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Компанія Rotor Technologies на базі Robinson R44 Raven II розробила нову і вдосконалену модель безпілотного вертольота — R550X. Машина здатна підняти вантаж вагою 550 кг, передає Newatlas.

Безпілотник R550X, найімовірніше, потребуватиме доопрацювання, оскільки в його салоні навіть немає сидінь, на відміну від моделі-попередниці R44, яка має в своєму розпорядженні 4-ма сидіннями. Дальність управління і контролю вертольота становить 16 км і здійснюється від наземного ретранслятора супутникового зв'язку. Також керувати ним можна за допомогою бортового ретранслятора або через зв'язок LTE (дальність — 1600 км).

Вертоліт-безпілотники R550X

Якщо зв'язок раптом перерветься, користувач зможе увімкнути режим очікування, і тоді гелікоптер літатиме в очікуванні сигналу, або дати команду повернутися на базу за заздалегідь визначеним маршрутом. У разі виникнення надзвичайної ситуації, машина увімкне систему припинення польоту, яка на автопілоті посадить її.

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Відомо також, що безпілотники R550X буде оснащено різноманітними датчиками. Такі моделі, вважають журналісти, використовуватимуть у сфері сільського господарства, для гасіння пожеж, доставки вантажів тощо. Однак відомо, що виробник має намір отримати сертифікат, що дає змогу використовувати літальний апарат для перевезення людей.

Розробники з Rotor Technologies поки що не називають ціну, але обіцяють почати поставки у 2024 році.

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