Припинять падати: інженери придумали "розумну" технологію для військових вертольотів і дронів

Дослідники знайшли спосіб захистити БПЛА і вертольоти військових від сильних вібрацій, які знижують дальність польоту і термін служби апаратів.

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Каліфорнійська компанія KULR Technology уклала партнерську угоду з ізраїльським розробником ParaZero з метою розробити технологію зниження вібрації для військових вертольотів і безпілотних літальних систем. Це допоможе запобігти поломкам, щоб транспорт літав якнайдалі та якнайдовше передає The Defensepost.

Фахівці інтегрують програмне забезпечення для зниження вібрації VIBE на платформи ParaZero SafeAir і SmartAir Trinity, щоб домогтися підвищення продуктивності, експлуатаційної ефективності та безпеки гвинтокрилих машин і дронів.

VIBE — це технологія відстеження та балансування, створена на основі алгоритмів штучного інтелекту для виявлення вібрацій бортових систем. Ці вібрації створюють "негативну енергію", що знижує ефективність польоту і негативно впливає на його дальність. Бортове рішення SafeAir від ParaZero використовує аналіз даних у реальному часі для автономного прогнозування та запобігання ризикам під час польоту.

SmartAir Trinity — це система авіоніки з підтримкою ШІ, яка в режимі реального часу виявляє несправності та збирає важливу інформацію про перебіг польоту для забезпечення безпеки місії.

У KULR Technology заявили, що завданням цього проєкту є забезпечення безпеки оборонної авіації, — дронів, вертольотів, — запобігання їхній втраті під час бойових завдань, а також збереження бортового устаткування і корисного навантаження.

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Крім вертольотів і безпілотників, електролітаки з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) також отримають ШІ-рішення від обох компаній.

Варто зазначити, що KULR Technology, яка обслуговує безпілотні авіаційні системи, розробляє рішення для збільшення часу автономної роботи до 35%, а також і підйомної сили пристроїв — на 38%. Зокрема ПЗ KULR VIBE запобігає падінню дронів і гелікоптерів у разі надмірної вібрації завдяки зниженню механічної втоми, що призводить до збоїв у роботі систем, зниження продуктивності та проблем з обслуговуванням, що збільшує час простою, витрати на технічне обслуговування та стомлюваність пілотів.

Раніше ми повідомляли про те, що в КНР мають намір організувати запуск дронів-невидимок моделі GJ-11 з кораблів-амфібій. У Пентагоні висловили стурбованість з цього приводу.