"Стануть основним засобом ураження": військовий розповів, коли дрони перевершать артилерію

Із кожним місяцем бійці ЗСУ все активніше використовують вітчизняні FPV-дрони, а також західноєвропейські безпілотники.

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Наступного 2024 року безпілотні літальні апарати можуть стати основним засобом ураження на фронті. Про це розповів артилерист-навідник Олександр Комаров в інтерв'ю "Цензор.НЕТ", яке було опубліковано в четвер, 7 грудня.

За його словами, Україна та Росія вступили у "війну технологій", і у 2024 році роль безпілотних засобів ураження тільки збільшуватиметься. Унаслідок цього безпілотних літальних апаратів найрізноманітнішого характеру ставатиме дедалі більше.

"На моє переконання, роль дронів у цій війні зростає з кожним місяцем. У 2024 році, думаю, вони можуть стати основним засобом не тільки розвідки, а й ураження", — сказав Олександр Комаров.

Артилерист-навідник пояснив журналістам, що зараз на фронті на боці українських військових працюють дрони кількох типів. Насамперед це FPV-дрони, у конструюванні яких наша країна досягла успіху. У зоні бойових дій уже працює безпілотний літальний апарат "Мамонт", який може нести до 4 кілограмів вибухівки. Також бійці ЗСУ користуються іноземними розробками у сфері БПЛА.

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Як Україна та Росія борються з дронами на війні: експерт назвав головні способи

"Ті безпілотні літальні апарати, які нам передавали із Заходу, серед іншого літакового типу, — вони просто були впроваджені як явище. Тому що на початку війни їх просто не було", — уточнив він.

Військовий зазначив, що необхідно використовувати точні й далекобійні апарати, щоб уникнути масових втрат життів військовослужбовців і досягти ефективності на полі бою. Важливо мати досконале знання поля бою, яке досягається розвідкою. Разом із розвідником має летіти й ударний борт, щоб забезпечити точну атаку на ворожі окопи й укріплення.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, чим закінчиться суперництво Росії та України у сфері БПЛА. Експерт Сергій Бескрестнов попередив, що в новому році і ЗСУ, і ЗС РФ освоюватимуть усе нові радіочастоти, щоб не зробити свої дорогі безпілотники жертвами систем РЕБ противника.

А наприкінці жовтня ми писали про те, що "війна дронів" в Україні сильно змінилася. Якщо раніше ЗСУ були лідером із застосування FPV-дронів, то зараз Росія не відстає і теж використовує їх для атаки, водночас активніше застосовуючи засоби РЕБ для захисту.