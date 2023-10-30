"Війна дронів" в Україні сильно змінилася: чого тепер найбільше бояться на фронті

Якщо раніше ЗСУ були лідером із застосування FPV-дронів, то зараз Росія не відстає і теж використовує їх для атаки, при цьому активніше застосовуючи засоби РЕБ для захисту.

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В Україні безпілотні літальні апарати відіграють провідну роль у боротьбі проти російських окупантів, особливо на південному напрямку фронту. Матеріал про це про це опублікував The Economist у неділю, 29 жовтня.

Дрони використовуються як засіб скорочення переваги російської вогневої потужності. Однак використання безпілотників також становить істотні ризики, оскільки пілоти легко можуть бути виявлені й атаковані противником.

Безпілотні літальні апарати ведуть вогонь і завдають ударів по противнику з повітря. Вони мають можливість доставляти вибухівку, здатну знищити дороге озброєння та обладнання противника. Оператори безпілотників мають перевагу в тому, що вони можуть атакувати з різних точок і обирати найвразливіші цілі.

Українці першими додумали застосовувати FPV-дрони, які керуються пілотами і можуть маневрувати в реальному часі. Використання таких коптерів-камікадзе зараз дає змогу українським військовим завдавати ударів з великою точністю на великі відстані. Деякі безпілотники вже зуміли вивести з ладу російську військову техніку на значній відстані від передової лінії.

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За словами "Хаммера", командира 47-ї української бригади, що діє на Запорізькому напрямку фронту, росіяни вчаться на своїх помилках і помилках ЗСУ. Минулого літа деякі підрозділи почали оснащувати найцінніше озброєння, як-от танки й артилерія, ящиками з комплексами для створення перешкод, які створюють високоенергетичні поля навколо об'єкта, тож сигнали зв'язку навколо нього просто перестають працювати, зокрема зображення з БПЛА. Атакувати дроном таку позицію або техніку без відеозв'язку — майже нереально. Українські підрозділи за великим рахунком поки що не мають такої технології.

"Дрони типу FPV повністю змінили тактику бою бронетанкової піхоти, і нам доводиться краще адаптуватися. Раніше про РЕБ думали тільки бригади. Тепер підрозділам на рівні роти необхідне обладнання, здатне виявляти і захищатися від дронів", — прокоментував Юрій Момот, заступник генерального директора компанії "Піранья-Тех", що розробляє системи РЕБ в Україні.

25-річний український військовий із позивним "Мажор" розповів, що шансів на виживання в бійця майже немає, якщо ворожий пілот помітив його і направив дрон-камікадзе. Російський БПЛА може вилетіти з-за ваших позицій і замаскуватися під дружні апарати, а потім протаранити і вибухнути. Камери у таких дронів не дуже, але швидкість сягає 150-160 км/год, тому обігнати не можна. "Мажор" поділився, що пережив чотири атаки БПЛА, а двоє його побратимів втекти не змогли.

"Якщо у вас погане укриття, то ви, найімовірніше, мрець. Бог, а не фізика, вирішує, чи виживете ви", — заявив військовослужбовець.

Військові в Україні розуміють, що майбутнє належить безпілотникам і потребує кращої адаптації до цієї нової форми ведення війни. Вони усвідомлюють значущість БПЛА в модернізації стратегій бойових дій і впровадженні нових методів боротьби з ними. Українська армія заявляє про необхідність розробки більш ефективних технічних засобів протидії дронам.

Нагадаємо, у другій половині жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігнат заявив про те, що росіяни роблять дрони невстановленого типу з двигунами з AliExpress. За словами представника Повітряних сил, це не вперше, коли ЗС РФ "з палиць ліплять" безпілотники. Однак, він зауважив, що дрони ударного типу несуть на собі кілька кілограмів вибухівки і все ж є небезпечними.

А на початку жовтня стало відомо, що Росія має намір збільшити виробництво безпілотників-камікадзе типу "Шахед". За словами спікера ЗС Юрія Ігната, малоймовірно, що РФ зможе самостійно виробляти ударні безпілотники без допомоги Ірану.