Военный морской беспилотник выставили на аукцион: купить может любой желающий

По словам продавца, для использования беспилотника может потребоваться ремонт, ведь он долго стоял без дела.

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Беспилотный военный катер продают в США на аукционе, где его может приобрести любой желающий. Судно, построенное в середине 2000-х, ранее активно тестировалось американским военно-морским флотом, сообщает The Drive.

Управление общего обслуживания (GSA) выставило на аукцион судно, которое принадлежит ВМФ США и имеет артикул UUSV HTF, что означает "беспилотный морской надводное средство тяжелого буксира". На момент написания материала, максимальная ставка составляла 15 200 долларов США. За какую цену ВМФ его приобрели, в лоте не указывается.

Что касается технических характеристик, то морской дрон имеет длину 11,8 м, ширину 3 м, корпус из алюминия, генератор модели Northern Lights PX-320C2. Силовая установка судна оснащена двумя внутренними дизельными двигателями Yanmar 6LY2M-STE, каждый мощностью 450 л. с. Максимальная скорость беспилотника более 25 узлов (46,3 км/ч). Сообщается, что двигатель находится в хорошем состоянии, но так как лодка находится на суше около 5 лет, состояние установки неизвестно.

Будущему владельцу рекомендуется провести военного морского дрона, чтобы проверить корпус, механические и электрические системы, особенно электрические системы, которые давно не использовались, т.е. не были под напряжением. Механические системы тоже в "застойном" состоянии, и продавец не исключает, что для ввода катера в эксплуатацию может потребоваться ремонт.

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В сопроводительных документах указано, что USSV HTF ранее выполнял такие задачи, как надводная, минная и прибрежная борьба, радиоэлектронная и противолодочная борьба. Он был оптимизирован для обеспечения высокой грузоподъемности и высокой выносливости — с полной нагрузкой в 8164 кг — для того, чтобы транспортировать различное оборудование в качестве буксира.

Ранее мы сообщали о том, что в США разрабатывают необычный военный корабль, на палубу которого смогут садиться разные типы пилотируемых и беспилотных вертолетов.