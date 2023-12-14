"Противник изменился": россияне начали применять в Украине сверхмощные системы РЭБ

Оккупанты могли переделать серийные комплексы, чтобы они глушили управление БПЛА на большом расстоянии, не задевая передачу видеосигнала.

Российские военные начали применять в зоне боевых действий новые мощные системы радиоэлектронной борьбы с направленными антенами. Об этом написал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале в среду, 13 декабря.

Эксперт собрал и проанализировал несколько десятков видео с дронов-камикадзе, на которых было видно, как операторы теряют управление беспилотниками, хотя видеопередача данных при этом остается стабильной.

"Только в одном я увидел, что это происходит над российской техникой и мы можем говорить о "Куполе". В других случаях потеря управления происходит высоко. Иногда это 200-300 метров. Часто внизу даже посадок нет", — написал Сергей "Флэш".

Как предполагает Сергей Бескрестнов: ВС РФ начали применять на фронте в Украине новые мощные системы РЭБ с направленными антеннами, которые эксперт пока не может идентифицировать. Эксперт также обратил внимание на то, что в последнее время "противник изменился" и начал развивать производство средств радиоэлектронной борьбы и больше не показывает свои новые военные разработки в интернете.

В комментариях Сергей "Флэш" также высказал предположение, что речь может идти о переделке серийного устройства РЭБ на одном из заводов-производителей, котороый имеет десятилетние наработки в этой сфере. В теории россияне могли минимизировать аппаратуру на одной из систем РЭБ, подстроив таким образом технику под выполнение узких задач.

Несколько ранее стало известно, что Россия глушит американское высокоточное оружие ВСУ. Американский генерал Антонио Агуто отметил "высокую адаптивность" российских войск, в вопросе подавления высокоточного вооружения. Поэтому США необходимо совершенствовать свои системы и делать их устойчивыми и гибкими.

Кроме того, по информации CNN, ВС РФ создали мощную линию обороны, используя системы РЭБ, такие как "Поле-21". Они не дают HIMARS и Excalibur точно поражать цели.