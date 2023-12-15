В Одесской области украинский военный сбил обновленный Shahed из пулемета: подробности

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук отметил, что защитник служит в радиотехнической бригаде имени Богдана Хмельницкого. Он — солдат, механик взвода материального обеспечения, но регулярно привлекается к расчетам мобильных огневых групп.

Украинский военнослужащий в Одесской области уничтожил новую модель вражеского беспилотника Shahed-136 из пулемета ДШК. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его информации, военный служит в радиотехнической бригаде Воздушных Сил имени Богдана Хмельницкого. Он — солдат, механик взвода материального обеспечения, но регулярно привлекается к расчетам мобильных огневых групп.

Командующий отмечает, что ликвидировать обновленный вражеский беспилотник Shahed-136 из пулемета ДШК удалось в Одесской области в ночь на 14 декабря 2023 года.

"Сбил его не потому, что перекрасили, а потому, что российский!", — отмечает генерал-лейтенант.

В РФ создали новые модели Shahed-136, которыми бьют по Украине: что известно

Напомним, 5 декабря сообщалось, что российские изобретатели создали три модификации иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Устройства не оборудовали термобарическими боеприпасами, о чем заявили некоторые специалисты по вооружению. Однако они обладают рядом характеристик, которые делают их опасным оружием.

В РФ сейчас есть три модели беспилотников, созданных на основе иранского дрона Shahed-136, отметил Катков. Одна из них, а именно — модель "Герань-М", является полной копией зарубежного аналога. Вес боевой части этого устройства — 48,5 кг.

Следующая модель — "Герань-И". Этот дрон имеет боевые часть, как у "Герани-М", но оборудован российской системой навигации.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что в ночь с 14 на 15 декабря Украина оказалась под ударом группы дронов-камикадзе Shahed-136, которые РФ запустила из Краснодарского края. Мобильные огневые группы ВСУ справились с опасностью, сбив все вражеские устройства, которые летели над южными и центральными областями.