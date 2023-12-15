Дрон RQ-21 Blackjack впервые нанес удар высокоточными боеприпасами Shryke (видео, фото)

Теперь беспилотник может выполнять не только разведывательные миссии, но и атаковать цели на большом расстонии.

Военный беспилотник RQ-21 Blackjack (Integrator) во время демонстрации 12 декабря показал, может наносить удары с помощью миниатюрных высокоточных боеприпасов Shryke. Материал об этом опубликовало медиа The Drive в четверг, 14 декабря.

В демонстрации приняли участие компания компании Insitu, Corvid и L3Harris Technologies. Во время испытаний RQ-21 Blackjack должен был сбросить два высокоточных боеприпасов Shryke с GPS-наведением, которые были направлены на конкретные цели на земле. Они были легко установлены в отсек полезной нагрузки Integrator после чего беспилотник выполнил несколько вылетов, демонстрирующих передовые системы навигации, целеуказания и доставки полезной нагрузки.

Боеприпасы Shryke, которые во время демонстрации сбрасывал беспилотник, — это американская противорадиолокационная ракета, разработанная инженерами Испытательной станции вооружения ВМС США в Чайна-Лейк в 1963 году. Основной задачей при применении было поражение стационарных и мобильных РЛС зенитных ракетных комплексов. Привычным способом применением ракеты был ее запуск по баллистической траектории в район предполагаемого расположения РЛС противника. После прохождения пика траектории ракета активировала свою головку самонаведения и начинала искать излучение от включенной РЛС противника.

Помимо этого, Integrator также был оснащен электронным сейфовым и оружейным устройством (ESAD) компании L3Harris. Объявление о возможности использования оружия для Integrator было сделано в сентябре этого года, после обнаружения изображений, на которых были показаны беспилотники-квадрокоптеры и возможные боеприпасы для этого беспилотника.

Медиа отмечает, что теперь Integrator может выполнять кинетические удары и станет важным инструментом для американских и других операторов, включая австралийскую армию и канадские вооруженные силы. Сейчас этот беспилотник используется ВМС США и Корпусом морской пехоты США, но последний планирует ликвидировать свой парк Integrator к 2025 году.

Что известно о БПЛА RQ-21A Blackjack

БЛА RQ-21A Blackjack (известный так же как Integrator), созданный компанией Insitu Incorporated (входящей в корпорацию Boeing Defense, Space & Security), является развитием БЛА "Скан Игл" (Boeing ScanEagle). Основное внешнее отличие состоит в двухкилевом хвостовом оперении RQ-21A, что повлекло за собой увеличение его размеров. Система включает в себя:

пять БЛА

две наземных станции управления

оборудование, необходимо для запуска и технического обслуживания

Он предназначен для ведения разведки и имеет возможность выполнять несколько заданий в одном полете. На его борту размещены:

электронно-оптическая система;

инфракрасная камера;

инфракрасный целеуказатель;

лазерный дальномер.

Аппарат обеспечивает возможности наблюдения и разведки для подразделений, действующих на суше и на море. Открытая архитектура позволяет осуществлять быструю реконфигурацию установленного оптоэлектронного оборудования, масса которого ограничена 10 кг. Стандартная нагрузка включает в себя движущиеся дневные и ночные камеры слежения, инфракрасный указатель, коммуникационный комплект, приемники системы автоматического распознавания. Запуск беспилотника осуществляется при помощи пневматической катапульты.

Само испытание для БПЛА заключалось в сбросе с его борта двух высокоточных боеприпасов Shryke с GPS-наведением

Технические характеристики RQ-21A Blackjack:

размах крыла — 3,11 м;

длина — 1,71 м;

взлетная масса — 22 кг;

тип двигателя — 1 ПД;

мощность — 1 х 1.5 л.с;

максимальная скорость — 148 км/ч;

крейсерская скорость — 111 км/ч;

дальность полета — 1 тыс км;

предельная высота полета — 5,9 км.

Боеприпас Shryke, которые во время демонстрации сбрасывал беспилотник

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