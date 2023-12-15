Дрон RQ-21 Blackjack впервые нанес удар высокоточными боеприпасами Shryke (видео, фото)
Теперь беспилотник может выполнять не только разведывательные миссии, но и атаковать цели на большом расстонии.
Военный беспилотник RQ-21 Blackjack (Integrator) во время демонстрации 12 декабря показал, может наносить удары с помощью миниатюрных высокоточных боеприпасов Shryke. Материал об этом опубликовало медиа The Drive в четверг, 14 декабря.
В демонстрации приняли участие компания компании Insitu, Corvid и L3Harris Technologies. Во время испытаний RQ-21 Blackjack должен был сбросить два высокоточных боеприпасов Shryke с GPS-наведением, которые были направлены на конкретные цели на земле. Они были легко установлены в отсек полезной нагрузки Integrator после чего беспилотник выполнил несколько вылетов, демонстрирующих передовые системы навигации, целеуказания и доставки полезной нагрузки.
Боеприпасы Shryke, которые во время демонстрации сбрасывал беспилотник, — это американская противорадиолокационная ракета, разработанная инженерами Испытательной станции вооружения ВМС США в Чайна-Лейк в 1963 году. Основной задачей при применении было поражение стационарных и мобильных РЛС зенитных ракетных комплексов. Привычным способом применением ракеты был ее запуск по баллистической траектории в район предполагаемого расположения РЛС противника. После прохождения пика траектории ракета активировала свою головку самонаведения и начинала искать излучение от включенной РЛС противника.
Помимо этого, Integrator также был оснащен электронным сейфовым и оружейным устройством (ESAD) компании L3Harris. Объявление о возможности использования оружия для Integrator было сделано в сентябре этого года, после обнаружения изображений, на которых были показаны беспилотники-квадрокоптеры и возможные боеприпасы для этого беспилотника.
Медиа отмечает, что теперь Integrator может выполнять кинетические удары и станет важным инструментом для американских и других операторов, включая австралийскую армию и канадские вооруженные силы. Сейчас этот беспилотник используется ВМС США и Корпусом морской пехоты США, но последний планирует ликвидировать свой парк Integrator к 2025 году.
Что известно о БПЛА RQ-21A Blackjack
БЛА RQ-21A Blackjack (известный так же как Integrator), созданный компанией Insitu Incorporated (входящей в корпорацию Boeing Defense, Space & Security), является развитием БЛА "Скан Игл" (Boeing ScanEagle). Основное внешнее отличие состоит в двухкилевом хвостовом оперении RQ-21A, что повлекло за собой увеличение его размеров. Система включает в себя:
- пять БЛА
- две наземных станции управления
- оборудование, необходимо для запуска и технического обслуживания
Он предназначен для ведения разведки и имеет возможность выполнять несколько заданий в одном полете. На его борту размещены:
- электронно-оптическая система;
- инфракрасная камера;
- инфракрасный целеуказатель;
- лазерный дальномер.
Аппарат обеспечивает возможности наблюдения и разведки для подразделений, действующих на суше и на море. Открытая архитектура позволяет осуществлять быструю реконфигурацию установленного оптоэлектронного оборудования, масса которого ограничена 10 кг. Стандартная нагрузка включает в себя движущиеся дневные и ночные камеры слежения, инфракрасный указатель, коммуникационный комплект, приемники системы автоматического распознавания. Запуск беспилотника осуществляется при помощи пневматической катапульты.
Технические характеристики RQ-21A Blackjack:
- размах крыла — 3,11 м;
- длина — 1,71 м;
- взлетная масса — 22 кг;
- тип двигателя — 1 ПД;
- мощность — 1 х 1.5 л.с;
- максимальная скорость — 148 км/ч;
- крейсерская скорость — 111 км/ч;
- дальность полета — 1 тыс км;
- предельная высота полета — 5,9 км.
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