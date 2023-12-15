Дрон RQ-21 Blackjack уперше завдав удару високоточними боєприпасами Shryke (відео, фото)

Тепер безпілотник може виконувати не тільки розвідувальні місії, а й атакувати цілі на великій відстані.

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Військовий безпілотник RQ-21 Blackjack (Integrator) під час демонстрації 12 грудня показав, що може завдавати ударів за допомогою мініатюрних високоточних боєприпасів Shryke. Матеріал про це опублікувало медіа The Drive у четвер, 14 грудня.

У демонстрації взяли участь компанія компанії Insitu, Corvid і L3Harris Technologies. Під час випробувань RQ-21 Blackjack мав скинути два високоточні боєприпаси Shryke з GPS-наведенням, які були спрямовані на конкретні цілі на землі. Вони були легко встановлені у відсік корисного навантаження Integrator, після чого безпілотник виконав кілька вильотів, що демонструють передові системи навігації, цілевказівки та доставки корисного навантаження.

Боєприпаси Shryke, які під час демонстрації скидав безпілотник, — це американська протирадіолокаційна ракета, розроблена інженерами Випробувальної станції озброєння ВМС США в Чайна-Лейк 1963 року. Основним завданням при застосуванні було ураження стаціонарних і мобільних РЛС зенітних ракетних комплексів. Звичним способом застосуванням ракети був її запуск за балістичною траєкторією в район передбачуваного розташування РЛС противника. Після проходження піка траєкторії ракета активувала свою головку самонаведення і починала шукати випромінювання від увімкненої РЛС противника.

Крім цього, Integrator також був оснащений електронним сейфовим і збройовим пристроєм (ESAD) компанії L3Harris. Оголошення про можливість використання зброї для Integrator було зроблено у вересні цього року, після виявлення зображень, на яких були показані безпілотники-квадрокоптери й можливі боєприпаси для цього безпілотника.

Медіа зазначає, що тепер Integrator може виконувати кінетичні удари та стане важливим інструментом для американських та інших операторів, включно з австралійською армією і канадськими збройними силами. Наразі цей безпілотник використовується ВМС США і Корпусом морської піхоти США, але останній планує ліквідувати свій парк Integrator до 2025 року.

Що відомо про БПЛА RQ-21A Blackjack

БЛА RQ-21A Blackjack (відомий так само як Integrator), створений компанією Insitu Incorporated (входить до корпорації Boeing Defense, Space & Security), є розвитком БЛА "Скан Ігл" (Boeing ScanEagle). Основна зовнішня відмінність полягає у двокілевому хвостовому оперенні RQ-21A, що спричинило збільшення його розмірів. Система містить:

п'ять БЛА

дві наземні станції управління

обладнання, необхідне для запуску та технічного обслуговування

Він призначений для ведення розвідки й має можливість виконувати кілька завдань в одному польоті. На його борту розміщені:

електронно-оптична система;

інфрачервона камера;

інфрачервоний цілевказівник;

лазерний далекомір.

Апарат забезпечує можливості спостереження та розвідки для підрозділів, що діють на суші та на морі. Відкрита архітектура дає змогу здійснювати швидку реконфігурацію встановленого оптоелектронного обладнання, маса якого обмежена 10 кг. Стандартне навантаження містить рухомі денні та нічні камери стеження, інфрачервоний покажчик, комунікаційний комплект, приймачі системи автоматичного розпізнавання. Запуск безпілотника здійснюється за допомогою пневматичної катапульти.

Саме випробування для БПЛА полягало у скиданні з його борту двох високоточних боєприпасів Shryke з GPS-наведенням

Технічні характеристики RQ-21A Blackjack:

розмах крила — 3,11 м;

довжина — 1,71 м;

злітна маса — 22 кг;

тип двигуна — 1 ПД;

потужність — 1 х 1.5 к.с;

максимальна швидкість — 148 км/год;

крейсерська швидкість — 111 км/год;

дальність польоту — 1 тис км;

гранична висота польоту — 5,9 км.

Боєприпас Shryke, які під час демонстрації скидав безпілотник

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