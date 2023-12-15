Энергия прямо с неба: новая система без проводов зарядит устройства в любой точке мира

Система беспроводной доставки электроэнергии POWER будет состоять из множества летающих беспилотников, и у нее есть свои недостатки.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) совместно с компанией Raytheon приступили к разработке беспроводной системы для доставки энергии с помощью беспилотников. Новая технология позволит зарядить с воздуха любое устройство, находящееся в любой точке мира, передает Newatlas.

В рамках программы Energy Web Dominance, DARPA и Raytheon создадут систему постоянного оптического беспроводного реле энергии (Persistent Optical Wireless Energy Relay — POWER), используя серию высотных беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерными приемниками и передатчиками энергии. Энергия будет передаваться между беспилотникам, а потом, в несколько "скачков" — тем или иным устройствам, находящимся на земле или в воздухе. Проект обойдется в 10 млн долларов США.

Так будет работать система беспроводной передачи энергии при помощи дронов Фото: darpa

По словам полковника Пола Калхуна, менеджера программы POWER, данная система — своего рода "энергетический Wi-Fi", который будет полезен, прежде всего, военным, часто испытывающим проблемы с электроснабжением во время вооруженных конфликтов.

У системы беспроводной передачи энергии есть и недостаток, отмечает издание. Дело в том, что на доставку энергии нужно потратить немало энергии. В ходе преобразования при помощи лазера света в электричество, теряется около 20% энергии. Устройство, принимающее переданную энергию, тоже несет потери — около 50%. И таким образом энергия будет теряться при каждой передаче.

Однако в DARPA с оптимизмом смотрят на этот проект и говорят, что он принесет немало пользы и гражданским.

"Мы верим, что следующая энергетическая революция станет возможной благодаря беспроводной энергетической сети", — сказал Калхун. — "Такая сеть позволит значительно сократить сроки транспортировки и обеспечить устойчивое распределение энергии потребителям в воздухе, на суше, на море, под водой и даже в космосе".

Ранее мы писали о том, что ученые создали электромагнитный генератор, который не нуждается в топливе, а управляется при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.