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Диджитал

Первый в мире электромагнитный генератор работает без топлива: подходит даже для смартфонов

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Электромагнитный генератор AISEG был представлен на конференции Cop28

Искусственный интеллект отвечает за формирование электромагнитных полей, которые производят электроэнергию.

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Научно-исследовательский институт SEMP (Южная Корея) разработал "умный" электромагнитный генератор AISEG, управляемый искусственным интеллектом, в рамках конференции по изменению климата Cop28. Об этом сообщает издание Interesting engineering.

AISEG являет собой невращательную систему выработки электроэнергии без использования топлива. По заявлению ученых, система масштабируема и может использоваться на электростанциях, в домах, не подключенных к сети, в электромобилях без необходимости подзарядки или заправки, на кораблях, самолетах и даже в мобильных телефонах.

Электромагнитный генератор, управляемый ИИ на конференции Cop28

В SEMP утверждают, что их новая технология позволяет генерировать электричество с "поразительной эффективностью и постоянной выходной частотой, стимулируемой стабильными магнитными полями", — говорится в материале. За формирование магнитных полей ответственен искусственный интеллект.

Кроме того, модульная структура генератора обеспечивает масштабируемость и адаптируемость, а низкие эксплуатационные расходы и минимальные требования к инфраструктуре делают его экономически эффективным и экологически чистым решением. Ученые разработали это устройство, чтобы бороться с изменением климата, предлагая производство электроэнергии без выбросов для различных применений.

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"Наш генератор располагает автономным питанием, он компактный и неограниченным сроком службы. Он обеспечит толчок в эволюции технологий", — заявил У Хи Чхве, генеральный директор SEMP.

Ранее мы сообщали о том, что исследователи из Токийского университета на практике зарядили так называемую квантовую батарею, используя атомы, находящиеся в суперпозиции.