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Перший у світі електромагнітний генератор працює без палива: підходить навіть для смартфонів

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Електромагнітний генератор AISEG було представлено на конференції Cop28

Штучний інтелект відповідає за формування електромагнітних полів, які виробляють електроенергію.

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Науково-дослідний інститут SEMP (Південна Корея) розробив "розумний" електромагнітний генератор AISEG, керований штучним інтелектом, у рамках конференції зі зміни клімату Cop28. Про це повідомляє видання Interesting engineering.

AISEG являє собою невращательную систему вироблення електроенергії без використання палива. За заявою вчених, система масштабована і її можна використовувати на електростанціях, у будинках, не під'єднаних до мережі, в електромобілях без необхідності підзарядки або заправки, на кораблях, літаках і навіть у мобільних телефонах.

Електромагнітний генератор, керований ШІ на конференції Cop28

У SEMP стверджують, що їхня нова технологія дає змогу генерувати електрику з "разючою ефективністю і постійною вихідною частотою, стимульованою стабільними магнітними полями", — ідеться в матеріалі. За формування магнітних полів відповідальний штучний інтелект.

Крім того, модульна структура генератора забезпечує масштабованість і адаптованість, а низькі експлуатаційні витрати і мінімальні вимоги до інфраструктури роблять його економічно ефективним і екологічно чистим рішенням. Вчені розробили цей пристрій, щоб боротися зі зміною клімату, пропонуючи виробництво електроенергії без викидів для різних застосувань.

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"Наш генератор має автономне живлення, він компактний і необмежений термін служби. Він забезпечить поштовх в еволюції технологій", — заявив У Хі Чхве, генеральний директор SEMP.

Раніше ми повідомляли про те, що дослідники з Токійського університету на практиці зарядили так звану квантову батарею, використовуючи атоми, що перебувають у суперпозиції.