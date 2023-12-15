Революционный дрон вертикального взлета и посадки может сесть на воду: зачем это нужно

Беспилотник VT-Naut взлетает и садится при помощи энергии ветра, проводит в небе до 90 минут и передает данные на расстояние в 30 км.

Компания Aeromao разработала VT-Naut с неподвижным крылом и с функцией вертикального взлета и посадки. Его отличительной чертой является способность приводняться, передает Uasweekly.

БПЛА VT-Naut разработан для высокоточного картографирования, детальной съемки, разведки, наблюдения, а также для нужд фермеров.

Система вертикального взлета и посадки позволяет запускать дрон буквально откуда угодно, более того, — он способен сесть на воду, если в этом есть необходимость. Интересно, что устройство использует сильный ветер на этапе приземления. Также для него ветер не является препятствием и при взлете, хотя если скорость ветра превышает 35 км/ч, то дрон рекомендуют поберечь.

В полете он может провести 90 минут на одном заряде, но инженеры говорят, что сделают время полета еще более долгим. Фишкой БПЛА является и дальность передачи данных — на 30 км и 70 км (при условии линейной миссии).

Демонстрация возможностей дрона VT-Naut

Технические характеристики дрона VT-Naut:

размах крыльев: 1,96 м;

вес: 3100 г;

максимальная полезная нагрузка: 500 г;

время полета: 90 мин.;

взлет: автоматический вертикальный;

приземление: автоматическая точная посадка брюхом на землю или на воду;

дальность связи: +30 км;

крейсерская скорость: 55 км/ч;

устойчивость к ветру: до 35 км/ч;

максимальная скорость: +85 км/ч.

Полезная нагрузка:

датчики для картографирования: 24Мп, 36Мп и 61 Мп RGB;

встроенный многодиапазонный GNSS-приемник Reach M2;

GNSS-приемник Reach RS2+ RTK в качестве базы;

системы GPS/QZSS (L1, L2), ГЛОНАСС (L1, L2), BeiDou (B1, B2), Galileo (E1, E5).

Корпус дрона VT-Naut не боится ударов об воду Фото: aeromao

Беспилотник может летать, даже если идет дождь или падает снег. Дрон-амфибия полностью водонепроницаем и сделан из довольно гибкого материала, так что при ударе об воду или землю, его корпус останется невредим. Для запуска аппарата требуется один оператор. Время его установки составляет 2 минуты, а диапазон температур, при которых все системы БПЛА будут исправно функционировать: от -20 до +40 градусов Цельсия.

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