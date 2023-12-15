До 6000 Shahed за полтора года: завод в РФ готов увеличить производство дронов, — ISW

Российские компании пытаются изменить конструкции иранских беспилотников Shahed-136. По данным аналитиков, в Татарстане устанавливают дополнительные меры безопасности и возводят новую инфраструктуру для сборки дронов-камикадзе.

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РФ пытается внедрять технологические инновации, чтобы оптимизировать использующиеся в Украине системы вооружений. Представители Института науки и международной безопасности отмечают, что в экономической зоне Татарстана, где строится завод по выпуску дронов Shahed, устанавливаются дополнительные меры безопасности и возводится новая инфраструктура, вероятно, в попытке расширить производство дронов. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 14 декабря.

Российские компании, работающие на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане, пытаются изменить конструкции иранских беспилотников Shahed-136 и планируют выпустить 6000 таких дронов к лету 2025 года.

На территории завода возводятся новые внешние стены и баррикады вдоль дорог, а также новые контрольно-пропускные пункты вокруг территории. Такой уровень безопасности указывает на то, что заказ на производство дронов для российских военных "серьезно изменил бизнес-стратегию" ОЭЗ "Алабуга", куда перед полномасштабным вторжением пытались привлечь производителей зарубежных товаров. Завод строят, чтобы снизить зависимость от поставок из Ирана.

По данным экспертов, в "Алабуге" начали сборку беспилотников "шахед" из готовых иранских комплектующих в начале 2023 года и сейчас готовятся к открытию производственных линий.

Напомним, что вражеские ДРГ за две недели семь раз пытались попасть в Украину.

Также сообщалось, что в ГУР отреагировали на публикацию Bild о захвате пяти областей Украины.