До 6000 Shahed за півтора року: завод у РФ готовий збільшити виробництво дронів, — ISW

Російські компанії намагаються змінити конструкції іранських безпілотників Shahed-136. За даними аналітиків, у Татарстані встановлюють додаткові заходи безпеки й зводять нову інфраструктуру для складання дронів-камікадзе.

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РФ намагається впроваджувати технологічні інновації, щоб оптимізувати системи озброєнь, які використовуються в Україні. Представники Інституту науки та міжнародної безпеки зазначають, що в економічній зоні Татарстану, де будують завод із випуску дронів Shahed, встановлюють додаткові заходи безпеки й зводять нову інфраструктуру, імовірно, у спробі розширити виробництво дронів. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 14 грудня.

Російські компанії, що працюють на території Особливої економічної зони (ОЕЗ) "Алабуга" в Татарстані, намагаються змінити конструкції іранських безпілотників Shahed-136 і планують випустити 6000 таких дронів до літа 2025 року.

На території заводу зводяться нові зовнішні стіни та барикади вздовж доріг, а також нові контрольно-пропускні пункти навколо території. Такий рівень безпеки вказує на те, що замовлення на виробництво дронів для російських військових "серйозно змінило бізнес-стратегію" ВЕЗ "Алабуга", куди перед повномасштабним вторгненням намагалися залучити закордонних інвесторів. Завод будують, щоб знизити залежність від постачання з Ірану.

За даними експертів, в "Алабузі" почали складання безпілотників "шахед" із готових іранських компонентів на початку 2023 року і зараз готуються до відкриття виробничих ліній.

Нагадаємо, що ворожі ДРГ за два тижні сім разів намагалися потрапити в Україну.

Також повідомлялося, що в ГУР відреагували на публікацію Bild про захоплення п'яти областей України.