Захоплення п'яти областей України: у ГУР відреагували на публікацію Bild про війну у 2026 році

За словами представника військової розвідки Андрія Черняка, Росія не має достатніх сил і засобів для просування вглиб територій.

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Німецький таблоїд Bild із посиланням на джерела в розвідці ФРН повідомив, що Росія планує захопити Харків, Дніпро і Запоріжжя до 2026 року. У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що Москва і справді хоче просуватися на фронті, але зазначили, що у неї немає для цього необхідних військових ресурсів. Про це в коментарі LIGA.net повідомив представник ГУР Андрій Черняк.

Видання з посиланням на дані німецької розвідки писало, що Кремль розраховує на зниження підтримки України з боку Заходу та імітацію переговорів для заплутування світової спільноти щодо своїх мирних намірів.

За даними журналістів, фактично РФ не планує перемир'я і розробляє новий план війни проти України. За планом, до кінця 2024 року планується повна окупація Донецької та Луганської областей, а також досягнення річки Оскіл у Харківській області. До 2026 року окупаційна армія Росії має намір наступати далі, щоб захопити Харків, Дніпро і Запоріжжя.

Карта з планами РФ в Україні за версією Bild Фото: Bild

Представники ГУР України підтвердили наміри окупантів просуватися на фронті, але зазначили, що у Росії недостатньо військових ресурсів для цього.

"Путін учора на пресконференції все озвучив. Вони намагатимуться і збираються йти далі, але достатніх сил і засобів не мають", — заявив представник ГУР Андрій Черняк.

Що сказав Путін

Під час "Прямої лінії" 14 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що мир в Україні настане тільки тоді, коли Росія досягне своїх цілей. Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що в такий спосіб керівник Кремля висловив своє небажання брати участь у переговорах з Україною і дав зрозуміти, що мир буде досягнуто лише за умови досягнення максимальних цілей Росії, еквівалентних повній капітуляції України і Заходу.

Представник Білого дому Джон Кірбі наголосив, що Путін підтвердив свою мету — повністю захопити Україну і підпорядкувати її народ, закликавши Конгрес США надати нову допомогу Києву якомога швидше.

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Водночас начальник ГУР України Кирило Буданов заявив, що Росія не планує вести війну проти України у 2025 році. Він наголосив на обмеженості ресурсів у Росії й додав, що війна вимагає величезних витрат, і у РФ є свої обмеження в цьому плані.