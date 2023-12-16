Назван смартфон, который нельзя взломать даже при помощи хакерского гаджета Flipper Zero

iPhone больше не будет мишенью хакеров, пытающихся вывести его из строя при помощи обновленной прошивки Xtreme для мультитула Flipper Zero.

Атаковать iPhone при помощи устройства Flipper Zero теперь невозможно, так как компания Apple заблокировала такую возможность. Уязвимость iOS 17.2, позволявшая совершить атаку, устранена, передает 9to5Mac.

СМИ сообщает, что взломать смартфон iPhone, работающий под управлением операционной системы iOS 17, задействуя мультитул Flipper Zero, больше не удастся. Ранее это можно было сделать, и тогда на экране телефона появлялось огромное количество всплывающих окон. В итоге, устройство "висло" и отключалось. Известно также, что Flipper Zero могло атаковать гаджеты не только на ОС iOS 17, но и ранних версий.

Установив на Flipper Zero новую версию прошивки Xtreme, можно было запустить приложение BLE Spam, которое засыпало спамом атакуемый телефон, к которому хакер может подключиться через Bluetooth. Тут стоит отметить, что обновленная Xtreme позволяет "напасть" аналогичным образом не только на iOS-, но и на Android- и Windows-устойства.

В ходе таких атак нельзя украсть или удалить данные со смартфона, однако можно просто вывести его из строя, так как устройство, не в состоянии справиться с наплывом отправляемых запросов, просто отключается.

Чтобы решить проблему атаки смартфонов на iOS 17.2, можно было просто заблокировать функцию Bluetooth на iPhone. Такие возможности у компании-производителя есть. Однако в Apple решили пойти иным путем и выпустили обновление для операционной системы, где предусмотрена блокировка Xtreme. Каждый пользователь, который установит обновление, — обезопасит свой телефон и останется с Bluetooth при этом.

Ранее мы сообщали о том, что в Польше местные хакеры починили поломанные поезда, но теперь производитель грозит им судом, так как считает, что единожды взломанная электроника транспортных средств может подвергнуться взлому снова.