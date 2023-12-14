Хакерская атака на "Киевстар": для полного восстановления нужны недели, — глава компании

Александ Комаров заявил, что уже к концу недели "Киевстар" восстановит основные сервисы, а именно мобильный интернет, SMS-сообщение и голосовую почту.

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Компании "Киевстар" для возобновления работы всех сервисов понадобится несколько недель. Об этом сообщил глава компании Александр Комаров, пишет "Голос Америки".

Он также заявил, что уже до конца недели "Киевстар", скорее всего, сможет восстановить основные сервисы. Среди них:

мобильный интернет;

SMS-сообщение;

голосовая почта.

Отметим, что 13 декабря в Службе безопасности Украины сообщили, что Цифровой инфраструктуре "Киевстара" были нанесены критические впечатления, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени. Отмечается, что ответственность за атаку на себя взяла группировка "Солнцепек".

В СБУ сообщили, что "Солнцепек" является хакерским подразделением Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

"СБУ продолжает документировать кибератаку РФ по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление" россиян, – сказано в сообщении.

Сообщаение от СБУ об атаке на "Киевстар" Фото: Скриншот

Напомним, что в ГУР Украины рассказали, как пострадали ВС РФ от атаки на "Киевстар". По словам представителя разведки Андрея Юсова, многие оккупанты использовали украинские сим-карты и после хакерского взлома столкнулись с трудностями. Украинские военные на такие случаи имеют альтернативные способы связи.

Кроме того, 14 декабря в "Киевстаре" сообщили, когда абонентам вернут мобильный интернет. Президент компании Александр Комаров заявил, что удалось полностью восстановить услуги фиксированного интернета для дома, а это примерно 1 миллион домохозяйств по всей Украине.