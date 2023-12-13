"Ущерб нанесли сами себе": в ГУР рассказали, как пострадали ВС РФ от атаки на "Киевстар"

По словам представителя разведки Андрея Юсова, многие оккупанты использовали украинские сим-карты и после хакерского взлома столкнулись с трудностями. Украинские военные на такие случаи имеют альтернативные способы связи.

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Кибератака на компанию "Киевстар" навредила не только украинской стороне, но и российским оккупантам, которые также пользовались услугами этого мобильного оператора. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) в эфире Radio NV 13 декабря.

По его словам, бойцы противника на украинских землях, которые временно находятся под контролем Кремля, разными способами получали карты операторов мобильной связи, среди которых был и "Киевстар".

После кибератаки, которая создала проблемы для всей страны, они также столкнулись со своеобразными трудностями. Об этом украинские разведчики узнали из перехватов разговоров.

Кроме того, этот инцидент практически не повлиял на украинских защитников, ведь на такой способ у Сил обороны всегда есть резервные методы, а также другие каналы связи и сохранения информации.

"В равной степени можно сказать, как эта атака затронула и самих оккупантов на оккупированных территориях, где есть покрытие украинскими операторами, и на линии фронта. Потому что многие уже смогли себе правдами и неправдами получить украинские сим-карты, в частности, и путем изъятия у гражданского населения. Таким образом коммуницировали между собой", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель ГУР МО отметил, что противник создал сам себе проблему, ведь пострадал в некоторых случаях сильнее, чем ВСУ.

"Перехваты показывают, что жалуются: хотели ударить в очередной раз по украинцам, а ущерб нанесли сами себе", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 12 декабря сообщалось, что сбой в "Киевстаре" не повлиял на работу военных, ведь они пользуются другим видом связи. По словам представителя пресс-службы командования Сухопутных войск Владимира Фитьо, последствия хакерской атаки на мобильные сети заметны для обычных граждан.