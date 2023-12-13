Хакерская атака на "Киевстар": что делать военным, чтобы их данные не попали к россиянам

По информации программистов, мобильные операторы обычно владеют такими данными как детализация звонков, sms-сообщения, местонахождение и финансовые транзакции.

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По информации от "Киевстар", хакеры, которые 12 декабря совершили масштабную атаку, не получили персональных данных абонентов. Однако украинская компания Griselda, которая разрабатывает разведывательную систему для Сил обороны, отметила в Telegram, что обычно мобильный оператор может владеть критически важной информацией о пользователях, в том числе военных и волонтеров. Эксперты рассказали, как украинцам защитить себя от утечки данных.

Мобильные операторы обычно владеют такими данными как:

детализация звонков — сюда относятся номера, время и продолжительность звонков;

sms-сообщения — а именно, сведения об отправленных и полученных SMS;

интернет-трафик — информация об использовании данных, время и продолжительность сессий;

местонахождение — данные о перемещении пользователя;

платежная информация — сведения о платежах и финансовых транзакциях;

информацию об услугах — детали об активированных сервисах и пакетах;

другие данные — тип устройства, SIM-карта, статус контракта, паспортные данные (для некоторых абонентов), секретные вопросы и ответы.

Советы для защиты

В заметке отмечают, что эти советы будут более актуальными для служащих, волонтеров и военных:

спрячьте старую SIM-карту и установите новую. Новый номер телефона не передавайте никому;

используйте новую SIM только для доступа в интернет и мессенджеры, которые остаются на старом номере. Не перепривязывайте ничего;

все банкинги и безопасные аутентификации оставьте на старом номере. Но где возможно, отвяжите все от SMS-верификаций и используйте другие методы. При необходимости верификации через SMS или звонка на старый номер — включайте ее подальше от места постоянной дислокации;

табу на SMS и звонки близкому окружению. Звонить можно в сервисы, магазины и на другие новые и не регулярные номера. Однако стоит придумать себе другое имя.

пополняйте новую карту через уличные терминалы, например, iBox и за наличные.

раз в полгода пополняйте старую карту хотя бы на 10 грн, чтобы ее не заблокировали.

Таким образом, как добавляют в сообщении, если сломают старого оператора — все геолокации, SMS и звонки через 7-10 месяцев будут не актуальны или удалены. Если же взломают оператора новой симкарты — будет обезличенная запись.

Напомним, ранее в пресс-службе "Киевстар" сообщили, что в результате атаки хакеров персональные данные пользователей не были украдены. Кроме того, заявления об уничтожении компьютеров и серверов также назвали фейком со стороны россиян.

Ранее российская хакерская группировка "Солнцепек" взяла на себя ответственность за взлом системы мобильного оператора "Киевстар". По словам хакеров, они проникли в систему "Киевстар" и якобы полностью уничтожили 10 тыс. компьютеров, 4 тыс. серверов, данные в облачном сервисе и резервные копии.