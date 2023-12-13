Хакерська атака на "Київстар": що робити військовим, аби їхні дані не потрапили до росіян

За інформацією програмістів, мобільні оператори зазвичай володіють такими даними як деталізація дзвінків, sms-повідомлення, місцезнаходження та фінансові транзакції.

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За інформацією від "Київстару", хакери, котрі 12 грудня здійснили масштабну атаку, не отримали персональних даних абонентів. Однак українська компанія Griselda, яка розробляє розвідувальну систему для Сил оборони, зазначила в Telegram, що зазвичай мобільний оператор може володіти критично важливою інформацією про користувачів, у тому числі військових і волонтерів. Експерти розповіли, як українцям захиститися від витоку даних.

Мобільні оператори зазвичай володіють такими даними як:

деталізація дзвінків — сюди належать номери, час і тривалість дзвінків;

sms-повідомлення — а саме відомості про відправлені й отримані SMS;

інтернет-трафік — інформація про використання даних, час і тривалість сесій;

місцеперебування — дані про переміщення користувача;

платіжна інформація — відомості про платежі та фінансові транзакції;

інформацію про послуги — деталі про активовані сервіси та пакети;

інші дані — тип пристрою, SIM-карта, статус контракту, паспортні дані (для деяких абонентів), секретні питання та відповіді.

Поради для захисту

У дописі зазначають, що ці поради будуть актуальнішими для службовців, волонтерів і військових:

заховайте стару SIM-картку та встановіть нову. Новий номер телефону не передавайте нікому;

використовуйте нову SIM лише для доступу в інтернет і месенджери, які залишаються на старому номері. Не переприв'язуйте нічого;

усі банкінги та безпекові автентифікації залиште на старому номері. Але де можливо, відв'яжіть усе від SMS-верифікацій і використовуйте інші методи. За необхідності верифікації через SMS чи дзвінка на старий номер вмикайте її подалі від місця постійної дислокації;

табу на SMS і дзвінки близькому оточенню. Телефонувати можна в сервіси, магазини та на інші нові й не регулярні номери. Однак варто придумати собі інше ім'я.

поповнюйте нову картку через вуличні термінали, наприклад, iBox і за готівку.

раз на пів року поповнюйте стару картку хоча б на 10 грн, аби її не заблокували.

Як додають у повідомленні, якщо зламають старого оператора, — усі геолокації, SMS і дзвінки через 7-10 місяців будуть не актуальні або видалені. Якщо ж зламають оператора нової сімкарти, буде знеособлений запис.

Нагадаємо, раніше в пресслужбі "Київстар" повідомили, що в результаті атаки хакерів персональні дані користувачів не були вкрадені. Зокрема, заяви про знищення комп'ютерів і серверів також назвали фейком із боку росіян.

Раніше російське хакерське угрупування "Солнцепек" узяло на себе відповідальність за злам системи мобільного оператора "Київстар". За словами хакерів, вони проникли в систему "Київстар" і нібито повністю знищили 10 тис. комп'ютерів, 4 тис. серверів, дані в хмарному сервісі та резервні копії.