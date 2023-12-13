"Это фейк": в "Киевстар" отрицают кражу данных украинцев российскими хакерами

Россияне не смогли получить доступ к системам, где хранится персональная информация абонентов, уверяют представители мобильного оператора.

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Персональные данные пользователей не были украдены в результате хакерской атаки на оператор "Киевстар" во вторник, 12 декабря. Об этом пресс-служба компании официально сообщила в Facebook в ответ на заявление российской группировки "Солнцепек".

"Киевстар" прокомментировала скриншоты, которые накануне россияне опубликовали в сети, и отметила, что там изображены "наугад собранные технологические данные", а никак не персональная информация об абонентах. Кроме того, заявления об уничтожении компьютеров и серверов также назвали фейком со стороны россиян.

"Абонентская информация и персональные данные — в безопасности. Системы, в которых эти данные хранятся — не пострадали от хакерской атаки, — отмечается в заметке, — Мы со всей ответственностью заявляем, что ваши персональные данные в безопасности".

Хакеры РФ показали результаты атаки на "Киевстар": детали

Напомним, ранее российская хакерская группировка "Солнцепек" взяла на себя ответственность завзлом системы мобильного оператора "Киевстар". По словам хакеров, они проникли в систему "Киевстар" и якобы полностью уничтожили 10 тыс. компьютеров, 4 тыс. серверов, данные в облачном сервисе и резервные копии.

Цель злоумышленников — нанести вред компании, которая обеспечивает связью бойцов ВСУ, государственные органы, силовые структуры. В завершение объяснили, что якобы имели сообщника среди работников "Киевстар" и пригрозили, что будут действовать дальше.

На скриншотах, опубликованных хакерами, можно увидеть системную информацию с компьютеров "Киевстар". Также видно, что злоумышленники якобы добрались до места хранения резервных копий баз данных.

Напомним, утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар". У абонентов отсутствовала связь и интернет. В пресс-службе "Киевстар" сообщили, что в сети произошел технический сбой. В СМИ сообщили, что причиной сбоя в работе мобильного оператора стала хакерская атака на ядро сети.

Позже Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на компанию "Киевстар". Сообщалось, что по одной из версий за атакой стоят российские спецслужбы.